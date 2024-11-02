https://ria.ru/20241102/svo-1981521944.html

Помогавший ВС России американец назвал США своим врагом

Помогавший ВС России американец назвал США своим врагом - РИА Новости, 02.11.2024

Помогавший ВС России американец назвал США своим врагом

Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что не хочет возвращаться на родину, считает США своим врагом. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:36

2024-11-02T13:36

2024-11-02T13:58

специальная военная операция на украине

сша

россия

украина

вооруженные силы украины

дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что не хочет возвращаться на родину, считает США своим врагом. "Хочу ли я вернуться в США? Нет. Точно вам говорю, насколько я понимаю. С 2005 года я считаю США моим врагом", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html

https://ria.ru/20241101/svo-1981447443.html

сша

россия

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сша, россия, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл