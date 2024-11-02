https://ria.ru/20241102/svo-1981520838.html

Помогавший ВС России американец рассказал, как ему передали телефон

Помогавший ВС России американец рассказал, как ему передали телефон - РИА Новости, 02.11.2024

Помогавший ВС России американец рассказал, как ему передали телефон

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью БПЛА. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:34

2024-11-02T13:34

2024-11-02T15:53

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью БПЛА. "Российские солдаты передали мне другой телефон. Они забросили его с помощью беспилотника туда, где я находился. Это (взаимодействие с российскими силовиками - ред.) было усилием не только с моей стороны, но и с российской стороны тоже. Это было для того, чтобы поддерживать связь, за что я очень благодарен", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html

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Американец Мартиндейл о том, как российские силовики передали ему телефон для связи Американец Мартиндейл, проведший 2 года на подконтрольной ВСУ территории, рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью беспилотника. 2024-11-02T13:34 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, вооруженные силы украины