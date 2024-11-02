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Помогавший ВС России американец рассказал, как ему передали телефон - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 02.11.2024 (обновлено: 15:53 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/svo-1981520838.html
Помогавший ВС России американец рассказал, как ему передали телефон
Помогавший ВС России американец рассказал, как ему передали телефон - РИА Новости, 02.11.2024
Помогавший ВС России американец рассказал, как ему передали телефон
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью БПЛА. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:34
2024-11-02T15:53
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью БПЛА. "Российские солдаты передали мне другой телефон. Они забросили его с помощью беспилотника туда, где я находился. Это (взаимодействие с российскими силовиками - ред.) было усилием не только с моей стороны, но и с российской стороны тоже. Это было для того, чтобы поддерживать связь, за что я очень благодарен", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html
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Американец Мартиндейл о том, как российские силовики передали ему телефон для связи
Американец Мартиндейл, проведший 2 года на подконтрольной ВСУ территории, рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью беспилотника.
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россия, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины
Помогавший ВС России американец рассказал, как ему передали телефон

Мартиндейл: ВС РФ передали мне телефон для связи с помощью БПЛА

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью БПЛА.
"Российские солдаты передали мне другой телефон. Они забросили его с помощью беспилотника туда, где я находился. Это (взаимодействие с российскими силовиками - ред.) было усилием не только с моей стороны, но и с российской стороны тоже. Это было для того, чтобы поддерживать связь, за что я очень благодарен", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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