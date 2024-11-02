Российский солдат, потерявший ногу, восемь часов полз к своим
Боец ВС РФ Стешов восемь часов полз к своим после того, как наступил на мину
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российский военнослужащий Виктор Стешов восемь часов полз без ноги до своих позиций, после того, как наступил на противопехотную мину в ЛНР, пишет "Комсомольская правда".
"В ноябре во время штурма наступил на противопехотную мину и ему оторвало ногу. Боец наложил жгут и в течение восьми часов полз к своим", — говорится в публикации.
"В ноябре во время штурма наступил на противопехотную мину и ему оторвало ногу. Боец наложил жгут и в течение восьми часов полз к своим", — говорится в публикации.
На СВО он отправился в октябре 2022 года.
Отмечается, что первую помощь ему оказали в полевом госпитале, а потом госпитализировали в Луганск.
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