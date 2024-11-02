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Российский солдат, потерявший ногу, восемь часов полз к своим - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:05 02.11.2024 (обновлено: 13:07 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/svo-1981513200.html
Российский солдат, потерявший ногу, восемь часов полз к своим
Российский солдат, потерявший ногу, восемь часов полз к своим - РИА Новости, 02.11.2024
Российский солдат, потерявший ногу, восемь часов полз к своим
Российский военнослужащий Виктор Стешов восемь часов полз без ноги до своих позиций, после того, как наступил на противопехотную мину в ЛНР, пишет... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:05
2024-11-02T13:07
специальная военная операция на украине
луганск
россия
украина
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российский военнослужащий Виктор Стешов восемь часов полз без ноги до своих позиций, после того, как наступил на противопехотную мину в ЛНР, пишет "Комсомольская правда". "В ноябре во время штурма наступил на противопехотную мину и ему оторвало ногу. Боец наложил жгут и в течение восьми часов полз к своим", — говорится в публикации.На СВО он отправился в октябре 2022 года.Отмечается, что первую помощь ему оказали в полевом госпитале, а потом госпитализировали в Луганск. Сейчас Виктор использует протез. Мужчина признался, что после ампутации его мучали фантомные боли, но сумел с ними справиться.
https://ria.ru/20241030/spasenie-1980819321.html
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луганск, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Россия, Украина
Российский солдат, потерявший ногу, восемь часов полз к своим

Боец ВС РФ Стешов восемь часов полз к своим после того, как наступил на мину

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российский военнослужащий Виктор Стешов восемь часов полз без ноги до своих позиций, после того, как наступил на противопехотную мину в ЛНР, пишет "Комсомольская правда".

"В ноябре во время штурма наступил на противопехотную мину и ему оторвало ногу. Боец наложил жгут и в течение восьми часов полз к своим", — говорится в публикации.
На СВО он отправился в октябре 2022 года.
Отмечается, что первую помощь ему оказали в полевом госпитале, а потом госпитализировали в Луганск.

Сейчас Виктор использует протез. Мужчина признался, что после ампутации его мучали фантомные боли, но сумел с ними справиться.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскРоссияУкраина
 
 
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