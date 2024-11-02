https://ria.ru/20241102/svo-1981513200.html

Российский солдат, потерявший ногу, восемь часов полз к своим

Российский солдат, потерявший ногу, восемь часов полз к своим - РИА Новости, 02.11.2024

Российский солдат, потерявший ногу, восемь часов полз к своим

Российский военнослужащий Виктор Стешов восемь часов полз без ноги до своих позиций, после того, как наступил на противопехотную мину в ЛНР, пишет... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:05

2024-11-02T13:05

2024-11-02T13:07

специальная военная операция на украине

луганск

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российский военнослужащий Виктор Стешов восемь часов полз без ноги до своих позиций, после того, как наступил на противопехотную мину в ЛНР, пишет "Комсомольская правда". "В ноябре во время штурма наступил на противопехотную мину и ему оторвало ногу. Боец наложил жгут и в течение восьми часов полз к своим", — говорится в публикации.На СВО он отправился в октябре 2022 года.Отмечается, что первую помощь ему оказали в полевом госпитале, а потом госпитализировали в Луганск. Сейчас Виктор использует протез. Мужчина признался, что после ампутации его мучали фантомные боли, но сумел с ними справиться.

https://ria.ru/20241030/spasenie-1980819321.html

луганск

россия

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луганск, россия, украина