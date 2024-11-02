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Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2024
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12:44 02.11.2024 (обновлено: 14:05 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/svo-1981506693.html
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2024
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Российские войска взяли под контроль села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:44
2024-11-02T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области, сообщило Минобороны."В результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Кураховка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Группировка также нанесла поражение шести украинскими бригадам в районах Дзержинска, Калиново, Вознесенки, Сухой Балки и Дружбы и отразила пять контратак.Потери ВСУ в этих боях составили:В то же время группировка "Запад" освободила Першотравневое.При этом бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Петропавловки и Голубовки (Харьковская область), Стельмаховки, Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества, а также отбили одну контратаку.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожены также два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981171071.html
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харьковская область
луганская народная республика
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в мире, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области

Российские войска освободили Кураховку и Першотравневое

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Российский многоцелевой истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«
"В результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Кураховка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Кураховка в ДНР
Группировка войск Центр освободила поселок Кураховка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Кураховка в ДНР

Кураховка расположена в 12 километрах к северо-западу от Марьинки. Отсюда ВСУ обстреливали Петровский район Донецка. Взятие села под контроль позволит наступать на город Курахово, находящийся к юго-западу.

Группировка также нанесла поражение шести украинскими бригадам в районах Дзержинска, Калиново, Вознесенки, Сухой Балки и Дружбы и отразила пять контратак.
Потери ВСУ в этих боях составили:
  • примерно 535 человек убитыми и ранеными;
  • бронетранспортер;
  • три боевые бронемашины;
  • три автомобиля;
  • боевая машина РСЗО "Град";
  • САУ "Дана";
  • гаубица "Мста-Б";
  • орудие Д-20;
  • САУ "Гвоздика";
  • гаубица Д-30.
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В то же время группировка "Запад" освободила Першотравневое.

Першотравневое — село в Изюмском районе Харьковской области, в 16 километрах к востоку от Боровой. К этому населенному пункту, расположенному на восточном берегу реки Оскол, также пробиваются с севера — со стороны Кругляковки.

© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Першотравневое в Харьковской области
Группировка войск Запад освободила село Першотравневое в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Першотравневое в Харьковской области
При этом бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Петропавловки и Голубовки (Харьковская область), Стельмаховки, Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества, а также отбили одну контратаку.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • около 470 солдат;
  • танк;
  • два американских бронетранспортера М113;
  • четыре автомобиля;
  • польская САУ Krab;
  • американская гаубица М198;
  • орудие Д-20;
  • три гаубицы Д-30;
  • британское орудие L-119;
  • две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Уничтожены также два склада боеприпасов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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