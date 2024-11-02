https://ria.ru/20241102/svo-1981506693.html

Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области

Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2024

Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области

Российские войска взяли под контроль села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:44

2024-11-02T12:44

2024-11-02T14:05

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области, сообщило Минобороны."В результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Кураховка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Группировка также нанесла поражение шести украинскими бригадам в районах Дзержинска, Калиново, Вознесенки, Сухой Балки и Дружбы и отразила пять контратак.Потери ВСУ в этих боях составили:В то же время группировка "Запад" освободила Першотравневое.При этом бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Петропавловки и Голубовки (Харьковская область), Стельмаховки, Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества, а также отбили одну контратаку.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожены также два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981171071.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф