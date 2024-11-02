Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Российские войска освободили Кураховку и Першотравневое
Российский многоцелевой истребитель Су-35. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области, сообщило Минобороны.
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"В результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Кураховка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Кураховка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Кураховка в ДНР
Кураховка расположена в 12 километрах к северо-западу от Марьинки. Отсюда ВСУ обстреливали Петровский район Донецка. Взятие села под контроль позволит наступать на город Курахово, находящийся к юго-западу.
Группировка также нанесла поражение шести украинскими бригадам в районах Дзержинска, Калиново, Вознесенки, Сухой Балки и Дружбы и отразила пять контратак.
Потери ВСУ в этих боях составили:
- примерно 535 человек убитыми и ранеными;
- бронетранспортер;
- три боевые бронемашины;
- три автомобиля;
- боевая машина РСЗО "Град";
- САУ "Дана";
- гаубица "Мста-Б";
- орудие Д-20;
- САУ "Гвоздика";
- гаубица Д-30.
В то же время группировка "Запад" освободила Першотравневое.
Першотравневое — село в Изюмском районе Харьковской области, в 16 километрах к востоку от Боровой. К этому населенному пункту, расположенному на восточном берегу реки Оскол, также пробиваются с севера — со стороны Кругляковки.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Першотравневое в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Першотравневое в Харьковской области
При этом бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Петропавловки и Голубовки (Харьковская область), Стельмаховки, Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества, а также отбили одну контратаку.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- около 470 солдат;
- танк;
- два американских бронетранспортера М113;
- четыре автомобиля;
- польская САУ Krab;
- американская гаубица М198;
- орудие Д-20;
- три гаубицы Д-30;
- британское орудие L-119;
- две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Уничтожены также два склада боеприпасов.
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