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Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 02.11.2024
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 800 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:26
2024-11-02T12:26
2024-11-02T12:28
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 800 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 24-й, 72-й, 33-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Елизаветовка, Курахово и Дальнее Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 800 военнослужащих, десять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Часов Яр, Безопасность
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
Минобороны: ВСУ потеряли до 800 военных в зоне ответственности "Юга"