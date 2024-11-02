https://ria.ru/20241102/svo-1981502929.html

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 02.11.2024

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 800 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:26

2024-11-02T12:26

2024-11-02T12:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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часов яр

безопасность

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 800 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 24-й, 72-й, 33-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Елизаветовка, Курахово и Дальнее Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 800 военнослужащих, десять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, безопасность