https://ria.ru/20241102/svo-1981502646.html

Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 02.11.2024

Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, боевая машина реактивной... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:27

2024-11-02T12:27

2024-11-02T12:31

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области, Велетенское, Садовое, Крупица и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность