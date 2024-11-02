https://ria.ru/20241102/svo-1981502505.html

Группировка "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.11.2024

Группировка "Центр" отразила пять контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 535 военнослужащих, боевую машину реактивной... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:26

2024-11-02T12:26

2024-11-02T12:36

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 535 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и чехословацкую самоходку "Дана", сообщило Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 59-й мотопехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 101-й и 109-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Калиново, Вознесенка, Сухая Балка и Дружба Донецкой Народной Республики."Отражены пять контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Дана", 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика