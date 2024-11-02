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ВСУ потеряли более 400 военных и танк в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 02.11.2024 (обновлено: 12:40 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/svo-1981502240.html
ВСУ потеряли более 400 военных и танк в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 400 военных и танк в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 02.11.2024
ВСУ потеряли более 400 военных и танк в зоне действий группировки "Запад"
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области, враг потерял до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:25
2024-11-02T12:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
сша
харьковская область
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области, враг потерял до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241102/vsu-1981470223.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Харьковская область
ВСУ потеряли более 400 военных и танк в зоне действий группировки "Запад"

МО: ВСУ потеряли до 470 военных и танк в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области, враг потерял до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
ВСУ опасаются серьезных последствий потери позиций у Дзержинска, пишет NYT
Вчера, 08:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреСШАХарьковская область
 
 
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