https://ria.ru/20241102/svo-1981502240.html

ВСУ потеряли более 400 военных и танк в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ потеряли более 400 военных и танк в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 02.11.2024

ВСУ потеряли более 400 военных и танк в зоне действий группировки "Запад"

Военнослужащие российской группировки войск "Запад" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области, враг потерял до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:25

2024-11-02T12:25

2024-11-02T12:40

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области, враг потерял до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241102/vsu-1981470223.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, харьковская область