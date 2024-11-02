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Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.11.2024
Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Глубокого, Волчанска, Строевки и Перовского в Харьковской... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:24
2024-11-02T12:24
2024-11-02T12:35
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Глубокого, Волчанска, Строевки и Перовского в Харьковской области, а также отразила контратаку, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 71-й егерской бригад ВСУ, 107-й, 116-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Строевка и Перовское Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, российская группировка отразила контратаку штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки