https://ria.ru/20241102/svo-1981502137.html

Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки

Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.11.2024

Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Глубокого, Волчанска, Строевки и Перовского в Харьковской... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:24

2024-11-02T12:24

2024-11-02T12:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_0:47:3124:1804_1920x0_80_0_0_578e80a5d655c69d28e6f256d9c5f784.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Глубокого, Волчанска, Строевки и Перовского в Харьковской области, а также отразила контратаку, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 71-й егерской бригад ВСУ, 107-й, 116-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Строевка и Перовское Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, российская группировка отразила контратаку штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность