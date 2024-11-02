https://ria.ru/20241102/svo-1981470892.html

Учащиеся в России словацкие студенты помогают беженцам из зоны СВО

Учащиеся в России словацкие студенты помогают беженцам из зоны СВО - РИА Новости, 02.11.2024

Учащиеся в России словацкие студенты помогают беженцам из зоны СВО

Учащиеся в России словацкие студенты активно участвуют в гуманитарных миссиях по помощи размещенным в ПВР беженцам из зоны проведения спецоперации, привозят им... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:56

2024-11-02T08:56

2024-11-02T08:56

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Учащиеся в России словацкие студенты активно участвуют в гуманитарных миссиях по помощи размещенным в ПВР беженцам из зоны проведения спецоперации, привозят им не только предметы первой необходимости, но и электронику, рассказал РИА Новости представитель словацкого гражданского объединения "Брат за Брата" Юрай Држик. "Студенты наши ездят и от себя, как физические лица, и также присоединяются к нашему гражданскому объединению "Брат за Брата". Мы вместе ездим в пункты временного размещения в Рязанской области, в Воронежской области и в Липецкой области", - сказал Држик. По его словам, некоторые ребята жертвуют и свои личные вещи, в том числе компьютерную технику. "Мы отвозим предметы первой необходимости, медикаменты и стараемся помочь людям с электроникой, если они потеряли совсем всё: мобильные телефоны, компьютеры, базовые вещи, чтобы люди снова могли чувствовать себя в цивилизации", - подчеркнул представитель словацкого движения. Он добавил, что объединение старается помочь и привезти всё, что могут. "Студенты принимают активное участие, сами ездят на своем автотранспорте или присоединяются к нам, занимаются сборами", - сказал Држик. Представитель словацкого движения подчеркнул, что студенты смогли посетить Мариуполь, где они посетили международную конференцию "История Новороссии". Там, отметил Држик, они выступили со своими докладами, участвовали в дебатах, общались с молодыми студентами из ДНР и ЛНР. По его словам, студентам также показали процесс восстановления города. "У одного были смешанные чувства ввиду того, что он видел, как сильно население города настрадалось, начиная с 2014 года... Ему было очень обидно за этих людей, он очень за них переживал. Ему было досадно смотреть на разрушенные школы, на медучреждения, которые пострадали... Он видел, что они ремонтируются... Это его радовало, он видел позитив, но осадок остается", - подчеркнул представитель. Држик отметил, что словацкие студенты, принимающие участие в гуманитарных миссиях движения, представляли Словакию на Всемирном фестивале молодежи, который ранее прошёл в Сочи. По его словам, там они смогли подружиться со своими сверстниками из новых российских регионов.

https://ria.ru/20241012/pomosch-1977717986.html

https://ria.ru/20241021/gumpomosch-1979188526.html

https://ria.ru/20241023/volonter-1979565677.html

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россия, рязанская область, воронежская область, общество