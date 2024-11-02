Рейтинг@Mail.ru
Учащиеся в России словацкие студенты помогают беженцам из зоны СВО - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/svo-1981470892.html
Учащиеся в России словацкие студенты помогают беженцам из зоны СВО
Учащиеся в России словацкие студенты помогают беженцам из зоны СВО - РИА Новости, 02.11.2024
Учащиеся в России словацкие студенты помогают беженцам из зоны СВО
Учащиеся в России словацкие студенты активно участвуют в гуманитарных миссиях по помощи размещенным в ПВР беженцам из зоны проведения спецоперации, привозят им... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:56
2024-11-02T08:56
специальная военная операция на украине
россия
рязанская область
воронежская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778724255_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_017764df93e2162026f94b16739fdd46.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Учащиеся в России словацкие студенты активно участвуют в гуманитарных миссиях по помощи размещенным в ПВР беженцам из зоны проведения спецоперации, привозят им не только предметы первой необходимости, но и электронику, рассказал РИА Новости представитель словацкого гражданского объединения "Брат за Брата" Юрай Држик. "Студенты наши ездят и от себя, как физические лица, и также присоединяются к нашему гражданскому объединению "Брат за Брата". Мы вместе ездим в пункты временного размещения в Рязанской области, в Воронежской области и в Липецкой области", - сказал Држик. По его словам, некоторые ребята жертвуют и свои личные вещи, в том числе компьютерную технику. "Мы отвозим предметы первой необходимости, медикаменты и стараемся помочь людям с электроникой, если они потеряли совсем всё: мобильные телефоны, компьютеры, базовые вещи, чтобы люди снова могли чувствовать себя в цивилизации", - подчеркнул представитель словацкого движения. Он добавил, что объединение старается помочь и привезти всё, что могут. "Студенты принимают активное участие, сами ездят на своем автотранспорте или присоединяются к нам, занимаются сборами", - сказал Држик. Представитель словацкого движения подчеркнул, что студенты смогли посетить Мариуполь, где они посетили международную конференцию "История Новороссии". Там, отметил Држик, они выступили со своими докладами, участвовали в дебатах, общались с молодыми студентами из ДНР и ЛНР. По его словам, студентам также показали процесс восстановления города. "У одного были смешанные чувства ввиду того, что он видел, как сильно население города настрадалось, начиная с 2014 года... Ему было очень обидно за этих людей, он очень за них переживал. Ему было досадно смотреть на разрушенные школы, на медучреждения, которые пострадали... Он видел, что они ремонтируются... Это его радовало, он видел позитив, но осадок остается", - подчеркнул представитель. Држик отметил, что словацкие студенты, принимающие участие в гуманитарных миссиях движения, представляли Словакию на Всемирном фестивале молодежи, который ранее прошёл в Сочи. По его словам, там они смогли подружиться со своими сверстниками из новых российских регионов.
https://ria.ru/20241012/pomosch-1977717986.html
https://ria.ru/20241021/gumpomosch-1979188526.html
https://ria.ru/20241023/volonter-1979565677.html
россия
рязанская область
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778724255_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_f825ab3baef5258da1f6d2ebbe45ea8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рязанская область, воронежская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рязанская область, Воронежская область, Общество
Учащиеся в России словацкие студенты помогают беженцам из зоны СВО

Учащиеся в РФ словацкие студенты помогают размещенным в ПВР беженцам из зоны СВО

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБеженцы из Мариуполя в Ростовской области
Беженцы из Мариуполя в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Беженцы из Мариуполя в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Учащиеся в России словацкие студенты активно участвуют в гуманитарных миссиях по помощи размещенным в ПВР беженцам из зоны проведения спецоперации, привозят им не только предметы первой необходимости, но и электронику, рассказал РИА Новости представитель словацкого гражданского объединения "Брат за Брата" Юрай Држик.
"Студенты наши ездят и от себя, как физические лица, и также присоединяются к нашему гражданскому объединению "Брат за Брата". Мы вместе ездим в пункты временного размещения в Рязанской области, в Воронежской области и в Липецкой области", - сказал Држик.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Московские мусульмане передадут машину для доставки гумпомощи в зону СВО
12 октября, 10:13
По его словам, некоторые ребята жертвуют и свои личные вещи, в том числе компьютерную технику. "Мы отвозим предметы первой необходимости, медикаменты и стараемся помочь людям с электроникой, если они потеряли совсем всё: мобильные телефоны, компьютеры, базовые вещи, чтобы люди снова могли чувствовать себя в цивилизации", - подчеркнул представитель словацкого движения.
Он добавил, что объединение старается помочь и привезти всё, что могут. "Студенты принимают активное участие, сами ездят на своем автотранспорте или присоединяются к нам, занимаются сборами", - сказал Држик.
Представитель словацкого движения подчеркнул, что студенты смогли посетить Мариуполь, где они посетили международную конференцию "История Новороссии". Там, отметил Држик, они выступили со своими докладами, участвовали в дебатах, общались с молодыми студентами из ДНР и ЛНР.
Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи, в том числе мотоцикл - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Пермский край направил бойцам в зону СВО еще 10 тонн гумпомощи
21 октября, 19:36
По его словам, студентам также показали процесс восстановления города. "У одного были смешанные чувства ввиду того, что он видел, как сильно население города настрадалось, начиная с 2014 года... Ему было очень обидно за этих людей, он очень за них переживал. Ему было досадно смотреть на разрушенные школы, на медучреждения, которые пострадали... Он видел, что они ремонтируются... Это его радовало, он видел позитив, но осадок остается", - подчеркнул представитель.
Држик отметил, что словацкие студенты, принимающие участие в гуманитарных миссиях движения, представляли Словакию на Всемирном фестивале молодежи, который ранее прошёл в Сочи. По его словам, там они смогли подружиться со своими сверстниками из новых российских регионов.
Волонтёр из Оренбурга Юлия Повшедная шьёт тактические носилки и другие изделия для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Волонтер из Оренбуржья создает тактические носилки для участников СВО
23 октября, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРязанская областьВоронежская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала