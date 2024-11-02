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Ростовский областной суд дал 12 лет россиянке, переводившей деньги ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024
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17:43 02.11.2024 (обновлено: 18:00 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/sud-1981590158.html
Ростовский областной суд дал 12 лет россиянке, переводившей деньги ВСУ
Ростовский областной суд дал 12 лет россиянке, переводившей деньги ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024
Ростовский областной суд дал 12 лет россиянке, переводившей деньги ВСУ
Ростовский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку РФ, которая обвинялась в финансировании украинских вооруженных формирований, сообщили в РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:43
2024-11-02T18:00
россия
ростовская область
донецкая народная республика
елена попова
аркадий бабченко
ростовский областной суд
вооруженные силы украины
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку РФ, которая обвинялась в финансировании украинских вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону. "На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор гражданке Российской Федерации, причастной к оказанию финансовой помощи украинским вооруженным формированиям. Приговором Ростовского областного суда фигурант дела осуждена по статье 275 УК России "Государственная измена" и приговорена к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, бывшая сотрудница одного из государственных учреждений с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на украинские банковские счета, используемые для финансирования вооруженных сил Украины. Общая сумма переводов составила свыше 330 тысяч рублей. Как рассказал РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам, речь идет о гражданке РФ Елене Поповой*. По словам собеседника агентства, она "взяла реквизиты" сборов денег для ВСУ в одной из соцсетей на странице журналиста Аркадия Бабченко* (находится в реестре иностранных агентов). Также собеседник отметил, что приговор в отношении Поповой Ростовский областной суд вынес в среду, 30 октября, в законную силу приговор пока не вступил. В свою очередь, в пресс-службе УФСБ РФ по региону отметили, что обвиняемая осознавала, что перечисленные денежные средства шли на поддержку украинских вооруженных формирований. В частности, они предназначались для приобретения обмундирования и амуниции, а также снабжения конкретных подразделений ВСУ, которые с 2016 года проводили карательные операции в рамках так называемой "АТО", а с 24 февраля 2022 года ведут боевые действия против Вооруженных сил РФ, участвуют в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР, подчеркнули в ведомстве.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории РФ*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории РФ
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россия, ростовская область, донецкая народная республика, елена попова, аркадий бабченко, ростовский областной суд, вооруженные силы украины, общество
Россия, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Елена Попова, Аркадий Бабченко, Ростовский областной суд, Вооруженные силы Украины, Общество
Ростовский областной суд дал 12 лет россиянке, переводившей деньги ВСУ

УФСБ: Ростовский областной суд дал 12 лет россиянке, переводившей деньги ВСУ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку РФ, которая обвинялась в финансировании украинских вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.
"На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор гражданке Российской Федерации, причастной к оказанию финансовой помощи украинским вооруженным формированиям. Приговором Ростовского областного суда фигурант дела осуждена по статье 275 УК России "Государственная измена" и приговорена к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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По данным правоохранителей, бывшая сотрудница одного из государственных учреждений с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на украинские банковские счета, используемые для финансирования вооруженных сил Украины. Общая сумма переводов составила свыше 330 тысяч рублей.
Как рассказал РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам, речь идет о гражданке РФ Елене Поповой*. По словам собеседника агентства, она "взяла реквизиты" сборов денег для ВСУ в одной из соцсетей на странице журналиста Аркадия Бабченко* (находится в реестре иностранных агентов). Также собеседник отметил, что приговор в отношении Поповой Ростовский областной суд вынес в среду, 30 октября, в законную силу приговор пока не вступил.
В свою очередь, в пресс-службе УФСБ РФ по региону отметили, что обвиняемая осознавала, что перечисленные денежные средства шли на поддержку украинских вооруженных формирований. В частности, они предназначались для приобретения обмундирования и амуниции, а также снабжения конкретных подразделений ВСУ, которые с 2016 года проводили карательные операции в рамках так называемой "АТО", а с 24 февраля 2022 года ведут боевые действия против Вооруженных сил РФ, участвуют в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР, подчеркнули в ведомстве.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории РФ
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РоссияРостовская областьДонецкая Народная РеспубликаЕлена ПоповаАркадий БабченкоРостовский областной судВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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