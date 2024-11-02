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В Калужской области экс-сотрудник института получил четыре года колонии - РИА Новости, 02.11.2024
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15:48 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/sud-1981561182.html
В Калужской области экс-сотрудник института получил четыре года колонии
В Калужской области экс-сотрудник института получил четыре года колонии - РИА Новости, 02.11.2024
В Калужской области экс-сотрудник института получил четыре года колонии
Обнинский городской суд Калужской области приговорил к 4 годам колонии бывшего сотрудника одного из местных институтов за незаконную передачу американскому... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:48
2024-11-02T15:48
происшествия
калужская область
обнинск
франция
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Обнинский городской суд Калужской области приговорил к 4 годам колонии бывшего сотрудника одного из местных институтов за незаконную передачу американскому коллеге научно-технической информации, которая может быть использована, в том числе, для создания оружия массового поражения, сообщает объединенная пресс-служба судов Калужской области. Сообщается, что Обнинский городской суд Калужской области вынес приговор в отношении бывшего сотрудника одного из институтов Обнинска. Инкриминируемое ему преступление имело место в 2019 году, когда ученый находился в служебной командировке во Франции. "Не имея соответствующей лицензии, то есть незаконно, передал сотруднику Национальной лаборатории США Лос-Аламос полученную в ходе исполнения международного контракта научно-техническую информацию, которая содержала сведения о характеристиках энергетической установки. При этом данная информация могла быть использована при создании оружия массового поражения... в отношении нее установлен экспортный контроль", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал частично. Суд назначил ученому наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в суд апелляционной инстанции, информирует пресс-служба.
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происшествия, калужская область, обнинск, франция
Происшествия, Калужская область, Обнинск, Франция
В Калужской области экс-сотрудник института получил четыре года колонии

В Обнинске экс-сотрудник института получил четыре года колонии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Обнинский городской суд Калужской области приговорил к 4 годам колонии бывшего сотрудника одного из местных институтов за незаконную передачу американскому коллеге научно-технической информации, которая может быть использована, в том числе, для создания оружия массового поражения, сообщает объединенная пресс-служба судов Калужской области.
Сообщается, что Обнинский городской суд Калужской области вынес приговор в отношении бывшего сотрудника одного из институтов Обнинска. Инкриминируемое ему преступление имело место в 2019 году, когда ученый находился в служебной командировке во Франции.
"Не имея соответствующей лицензии, то есть незаконно, передал сотруднику Национальной лаборатории США Лос-Аламос полученную в ходе исполнения международного контракта научно-техническую информацию, которая содержала сведения о характеристиках энергетической установки. При этом данная информация могла быть использована при создании оружия массового поражения... в отношении нее установлен экспортный контроль", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал частично.
Суд назначил ученому наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в суд апелляционной инстанции, информирует пресс-служба.
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