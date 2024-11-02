https://ria.ru/20241102/sud-1981555900.html

Командира центра спецопераций "Запад" ВСУ будут заочно судить в Москве

Командира центра спецопераций "Запад" ВСУ будут заочно судить в Москве - РИА Новости, 02.11.2024

Командира центра спецопераций "Запад" ВСУ будут заочно судить в Москве

Командира центра спецопераций "Запад" ВСУ Андрея Матвиишина будут заочно судить в Москве за удары по Курской и Брянской областям, от которых пострадали 12... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:28

2024-11-02T15:28

2024-11-02T15:34

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

брянская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Командира центра спецопераций "Запад" ВСУ Андрея Матвиишина будут заочно судить в Москве за удары по Курской и Брянской областям, от которых пострадали 12 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России."Завершено расследование уголовного дела по обвинению (заочно) командира отдельного центра специальных операций "Запад" вооруженных сил Украины полковника Андрея Матвиишина в совершении террористических актов на территории РФ (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2022 году Матвиишин, находясь на позициях вверенного ему подразделения в Черниговской и Сумской областях Украины, отдавал приказы о нанесении ударов с помощью БПЛА, снаряженных взрывными устройствами, в Курской и Брянской областях."В результате совершенных Матвиишиным террористических актов пострадали не менее 12 лиц, которым причинены ранения различной тяжести", - подчеркнули в СК.Отмечается, что Матвиишин заочно арестован, он объявлен в межгосударственный розыск.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, брянская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), курская область