https://ria.ru/20241102/sud-1981555900.html
Командира центра спецопераций "Запад" ВСУ будут заочно судить в Москве
Командира центра спецопераций "Запад" ВСУ будут заочно судить в Москве - РИА Новости, 02.11.2024
Командира центра спецопераций "Запад" ВСУ будут заочно судить в Москве
Командира центра спецопераций "Запад" ВСУ Андрея Матвиишина будут заочно судить в Москве за удары по Курской и Брянской областям, от которых пострадали 12... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:28
2024-11-02T15:28
2024-11-02T15:34
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
брянская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Командира центра спецопераций "Запад" ВСУ Андрея Матвиишина будут заочно судить в Москве за удары по Курской и Брянской областям, от которых пострадали 12 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России."Завершено расследование уголовного дела по обвинению (заочно) командира отдельного центра специальных операций "Запад" вооруженных сил Украины полковника Андрея Матвиишина в совершении террористических актов на территории РФ (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2022 году Матвиишин, находясь на позициях вверенного ему подразделения в Черниговской и Сумской областях Украины, отдавал приказы о нанесении ударов с помощью БПЛА, снаряженных взрывными устройствами, в Курской и Брянской областях."В результате совершенных Матвиишиным террористических актов пострадали не менее 12 лиц, которым причинены ранения различной тяжести", - подчеркнули в СК.Отмечается, что Матвиишин заочно арестован, он объявлен в межгосударственный розыск.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, брянская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Курская область
Командира центра спецопераций "Запад" ВСУ будут заочно судить в Москве
СК: полковника ВСУ Матвиишина ждет суд за удары по Курской и Брянской областям
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Командира центра спецопераций "Запад" ВСУ Андрея Матвиишина будут заочно судить в Москве за удары по Курской и Брянской областям, от которых пострадали 12 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению (заочно) командира отдельного центра специальных операций "Запад" вооруженных сил Украины полковника Андрея Матвиишина в совершении террористических актов на территории РФ (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2022 году Матвиишин, находясь на позициях вверенного ему подразделения в Черниговской и Сумской областях Украины
, отдавал приказы о нанесении ударов с помощью БПЛА, снаряженных взрывными устройствами, в Курской и Брянской областях.
"В результате совершенных Матвиишиным террористических актов пострадали не менее 12 лиц, которым причинены ранения различной тяжести", - подчеркнули в СК.
Отмечается, что Матвиишин заочно арестован, он объявлен в межгосударственный розыск.