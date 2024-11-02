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Суд оставил главного кадровика Минобороны Кузнецова в СИЗО - РИА Новости, 02.11.2024
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14:12 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/sud-1981536111.html
Суд оставил главного кадровика Минобороны Кузнецова в СИЗО
Суд оставил главного кадровика Минобороны Кузнецова в СИЗО - РИА Новости, 02.11.2024
Суд оставил главного кадровика Минобороны Кузнецова в СИЗО
Второй западный окружной военный суд признал законным продление до января ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову, обвиняемому РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:12
2024-11-02T14:12
юрий кузнецов
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление до января ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал законным решение о продлении меры пресечения", - сказали в суде. Таким образом, апелляционная инстанция отклонила жалобу его адвоката, который настаивал на смягчении меры пресечения. По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Ранее адвокат Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
https://ria.ru/20241016/popov-1978396400.html
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юрий кузнецов, происшествия
Юрий Кузнецов, Происшествия
Суд оставил главного кадровика Минобороны Кузнецова в СИЗО

Военный суд оставил главного кадровика Минобороны Кузнецова в СИЗО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБывший начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Бывший начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление до января ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал законным решение о продлении меры пресечения", - сказали в суде.
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Таким образом, апелляционная инстанция отклонила жалобу его адвоката, который настаивал на смягчении меры пресечения.
По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя.
Ранее адвокат Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
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