https://ria.ru/20241102/subsidiya-1981510583.html
Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации
Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации - РИА Новости, 02.11.2024
Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации
Субсидию на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в следующем году получит 61 регион, сообщила... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:53
2024-11-02T12:53
2024-11-02T12:53
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дальний восток
татьяна голикова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Субсидию на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в следующем году получит 61 регион, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Впервые мы увеличили размер единой субсидии регионам на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2025 году средства на реализацию субсидии получит 61 регион", - сказала Голикова во время пленарного заседания форума "Народы России" Она отметила, что в среднем размер одной субсидий увеличится в полтора раза. Кроме того, Голикова добавила, что в проекте федерального бюджета на ближайшие три года объем ежегодного финансирования госпрограммы "Реализация государственной национальной политики" увеличен почти на треть. Всероссийский форум "Народы России" проходит в Москве 1-2 ноября. Его проводят ежегодно с 2020 года для обсуждения вопросов государственной национальной политики, повышения профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих, представителей общественных организаций, экспертного и научного сообщества.
https://ria.ru/20240806/putin-1964378857.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, татьяна голикова, общество
Россия, Дальний Восток, Татьяна Голикова, Общество
Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации
Голикова: субсидию на укрепление единства российской нации получит 61 регион
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Субсидию на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в следующем году получит 61 регион, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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"Впервые мы увеличили размер единой субсидии регионам на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2025 году средства на реализацию субсидии получит 61 регион", - сказала Голикова во время пленарного заседания форума "Народы России"
Она отметила, что в среднем размер одной субсидий увеличится в полтора раза.
Кроме того, Голикова добавила, что в проекте федерального бюджета на ближайшие три года объем ежегодного финансирования госпрограммы "Реализация государственной национальной политики" увеличен почти на треть.
Всероссийский форум "Народы России" проходит в Москве 1-2 ноября. Его проводят ежегодно с 2020 года для обсуждения вопросов государственной национальной политики, повышения профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих, представителей общественных организаций, экспертного и научного сообщества.