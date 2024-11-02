https://ria.ru/20241102/subsidiya-1981510583.html

Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации

Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации - РИА Новости, 02.11.2024

Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации

Субсидию на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в следующем году получит 61 регион, сообщила... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:53

2024-11-02T12:53

2024-11-02T12:53

россия

дальний восток

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Субсидию на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в следующем году получит 61 регион, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Впервые мы увеличили размер единой субсидии регионам на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2025 году средства на реализацию субсидии получит 61 регион", - сказала Голикова во время пленарного заседания форума "Народы России" Она отметила, что в среднем размер одной субсидий увеличится в полтора раза. Кроме того, Голикова добавила, что в проекте федерального бюджета на ближайшие три года объем ежегодного финансирования госпрограммы "Реализация государственной национальной политики" увеличен почти на треть. Всероссийский форум "Народы России" проходит в Москве 1-2 ноября. Его проводят ежегодно с 2020 года для обсуждения вопросов государственной национальной политики, повышения профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих, представителей общественных организаций, экспертного и научного сообщества.

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россия

дальний восток

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Ольга Фомченкова

россия, дальний восток, татьяна голикова, общество