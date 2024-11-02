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Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации - РИА Новости, 02.11.2024
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12:53 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/subsidiya-1981510583.html
Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации
Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации - РИА Новости, 02.11.2024
Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации
Субсидию на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в следующем году получит 61 регион, сообщила... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:53
2024-11-02T12:53
россия
дальний восток
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Субсидию на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в следующем году получит 61 регион, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Впервые мы увеличили размер единой субсидии регионам на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2025 году средства на реализацию субсидии получит 61 регион", - сказала Голикова во время пленарного заседания форума "Народы России" Она отметила, что в среднем размер одной субсидий увеличится в полтора раза. Кроме того, Голикова добавила, что в проекте федерального бюджета на ближайшие три года объем ежегодного финансирования госпрограммы "Реализация государственной национальной политики" увеличен почти на треть. Всероссийский форум "Народы России" проходит в Москве 1-2 ноября. Его проводят ежегодно с 2020 года для обсуждения вопросов государственной национальной политики, повышения профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих, представителей общественных организаций, экспертного и научного сообщества.
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россия, дальний восток, татьяна голикова, общество
Россия, Дальний Восток, Татьяна Голикова, Общество
Голикова рассказала о субсидиях регионам на укрепление единства нации

Голикова: субсидию на укрепление единства российской нации получит 61 регион

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Субсидию на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в следующем году получит 61 регион, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Впервые мы увеличили размер единой субсидии регионам на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2025 году средства на реализацию субсидии получит 61 регион", - сказала Голикова во время пленарного заседания форума "Народы России"
Она отметила, что в среднем размер одной субсидий увеличится в полтора раза.
Кроме того, Голикова добавила, что в проекте федерального бюджета на ближайшие три года объем ежегодного финансирования госпрограммы "Реализация государственной национальной политики" увеличен почти на треть.
Всероссийский форум "Народы России" проходит в Москве 1-2 ноября. Его проводят ежегодно с 2020 года для обсуждения вопросов государственной национальной политики, повышения профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих, представителей общественных организаций, экспертного и научного сообщества.
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