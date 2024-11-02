Рейтинг@Mail.ru
Полиция в Калининграде задержала подозреваемого в стрельбе по трамваю - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 02.11.2024 (обновлено: 18:17 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/strelba-1981597339.html
Полиция в Калининграде задержала подозреваемого в стрельбе по трамваю
Полиция в Калининграде задержала подозреваемого в стрельбе по трамваю - РИА Новости, 02.11.2024
Полиция в Калининграде задержала подозреваемого в стрельбе по трамваю
Полицейские в Калининграде задержали подозреваемого в повреждении трамвая, по предварительной версии, он стрелял по трамваю из пневматического оружия, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:14
2024-11-02T18:17
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
калининград
ленинградский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981554638_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_df5791f027665b09f9552ab4ac94830d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Полицейские в Калининграде задержали подозреваемого в повреждении трамвая, по предварительной версии, он стрелял по трамваю из пневматического оружия, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В полицию поступило сообщение о том, что накануне вечером, предположительно, из-за стрельбы из пневматического оружия были повреждены автобус, следовавший по улице Нарвской, и трамвай, находившийся в момент инцидента на Ленинском проспекте. "Сегодня сотрудниками ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда был установлен и задержан 17-летний местный житель. По предварительной версии, он выстрелил по трамваю из пневматического оружия. С его слов, сделал это случайно без цели кому-то навредить", - говорится в сообщении. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также полицейские устанавливают лиц, причастных к стрельбе по автобусу. Как ранее сообщали в администрации Калининграда, за год это уже шестой случай: дважды под обстрел попадали автобусы и четыре раза трамваи. Во время последнего инцидента в транспорте ехали люди.
https://ria.ru/20241102/karaoke-1981475505.html
https://ria.ru/20241030/strelba-1980812946.html
калининград
ленинградский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981554638_110:0:1070:720_1920x0_80_0_0_d82b393bade19a5ad76688ee3feff40e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), калининград, ленинградский район, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Калининград, Ленинградский район, Происшествия
Полиция в Калининграде задержала подозреваемого в стрельбе по трамваю

МВД РФ: полиция в Калининграде задержала подозреваемого в стрельбе по трамваю

© Фото : администрация КалининградаНеизвестные обстреляли из пневматики трамвай в Калининграде
Неизвестные обстреляли из пневматики трамвай в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : администрация Калининграда
Неизвестные обстреляли из пневматики трамвай в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Полицейские в Калининграде задержали подозреваемого в повреждении трамвая, по предварительной версии, он стрелял по трамваю из пневматического оружия, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию поступило сообщение о том, что накануне вечером, предположительно, из-за стрельбы из пневматического оружия были повреждены автобус, следовавший по улице Нарвской, и трамвай, находившийся в момент инцидента на Ленинском проспекте.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Москве вынесли приговор мужчине, открывшему стрельбу в караоке
Вчера, 09:19
"Сегодня сотрудниками ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда был установлен и задержан 17-летний местный житель. По предварительной версии, он выстрелил по трамваю из пневматического оружия. С его слов, сделал это случайно без цели кому-то навредить", - говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Также полицейские устанавливают лиц, причастных к стрельбе по автобусу.
Как ранее сообщали в администрации Калининграда, за год это уже шестой случай: дважды под обстрел попадали автобусы и четыре раза трамваи. Во время последнего инцидента в транспорте ехали люди.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Краснодаре обнимавшаяся на улице пара открыла стрельбу
30 октября, 01:31
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)КалининградЛенинградский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала