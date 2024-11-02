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Полиция в Калининграде задержала подозреваемого в стрельбе по трамваю
Полиция в Калининграде задержала подозреваемого в стрельбе по трамваю - РИА Новости, 02.11.2024
Полиция в Калининграде задержала подозреваемого в стрельбе по трамваю
Полицейские в Калининграде задержали подозреваемого в повреждении трамвая, по предварительной версии, он стрелял по трамваю из пневматического оружия, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:14
2024-11-02T18:14
2024-11-02T18:17
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
калининград
ленинградский район
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Полицейские в Калининграде задержали подозреваемого в повреждении трамвая, по предварительной версии, он стрелял по трамваю из пневматического оружия, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В полицию поступило сообщение о том, что накануне вечером, предположительно, из-за стрельбы из пневматического оружия были повреждены автобус, следовавший по улице Нарвской, и трамвай, находившийся в момент инцидента на Ленинском проспекте. "Сегодня сотрудниками ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда был установлен и задержан 17-летний местный житель. По предварительной версии, он выстрелил по трамваю из пневматического оружия. С его слов, сделал это случайно без цели кому-то навредить", - говорится в сообщении. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также полицейские устанавливают лиц, причастных к стрельбе по автобусу. Как ранее сообщали в администрации Калининграда, за год это уже шестой случай: дважды под обстрел попадали автобусы и четыре раза трамваи. Во время последнего инцидента в транспорте ехали люди.
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калининград
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), калининград, ленинградский район, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Калининград, Ленинградский район, Происшествия
Полиция в Калининграде задержала подозреваемого в стрельбе по трамваю
МВД РФ: полиция в Калининграде задержала подозреваемого в стрельбе по трамваю