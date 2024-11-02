https://ria.ru/20241102/stambul-1981589906.html

Суд постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле

Суд постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле - РИА Новости, 02.11.2024

Суд постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле

Турецкий суд постановил депортировать задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни россиянина, он покинул Турцию в субботу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:42

2024-11-02T17:42

2024-11-02T17:55

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СТАМБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Турецкий суд постановил депортировать задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни россиянина, он покинул Турцию в субботу, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.В генконсульстве сообщали в сентябре, что гражданина РФ арестовали в Стамбуле по подозрению в нарушении тайны частной жизни, диппредставительство поддерживало контакт с семьей гражданина и турецкими властями. По данным СМИ, мужчина сделал в транспорте фото, на которое попала женщина с закрытыми глазами, она написала заявление.С момента поступления информации с задержании российского гражданина по обвинению в нарушении тайны личной жизни данный вопрос находился на контроле генерального консульства, отметили дипломаты. "По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию", - заявили РИА Новости в консульстве России."Генеральное консульство находилось в тесном контакте с родственниками указанного гражданина и оказывало необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий", - сообщили в диппредставительстве РФ.

https://ria.ru/20241014/deportatsiya-1978045067.html

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стамбул, россия, в мире, турция