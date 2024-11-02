https://ria.ru/20241102/stambul-1981589906.html
Суд постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле
Суд постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле - РИА Новости, 02.11.2024
Суд постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле
Турецкий суд постановил депортировать задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни россиянина, он покинул Турцию в субботу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:42
2024-11-02T17:42
2024-11-02T17:55
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СТАМБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Турецкий суд постановил депортировать задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни россиянина, он покинул Турцию в субботу, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.В генконсульстве сообщали в сентябре, что гражданина РФ арестовали в Стамбуле по подозрению в нарушении тайны частной жизни, диппредставительство поддерживало контакт с семьей гражданина и турецкими властями. По данным СМИ, мужчина сделал в транспорте фото, на которое попала женщина с закрытыми глазами, она написала заявление.С момента поступления информации с задержании российского гражданина по обвинению в нарушении тайны личной жизни данный вопрос находился на контроле генерального консульства, отметили дипломаты. "По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию", - заявили РИА Новости в консульстве России."Генеральное консульство находилось в тесном контакте с родственниками указанного гражданина и оказывало необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий", - сообщили в диппредставительстве РФ.
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стамбул, россия, в мире, турция
Стамбул, Россия, В мире, Турция
Суд постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле
Суд постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле за фото в метро
СТАМБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Турецкий суд постановил депортировать задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни россиянина, он покинул Турцию в субботу, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
В генконсульстве сообщали в сентябре, что гражданина РФ арестовали в Стамбуле по подозрению в нарушении тайны частной жизни, диппредставительство поддерживало контакт с семьей гражданина и турецкими властями. По данным СМИ, мужчина сделал в транспорте фото, на которое попала женщина с закрытыми глазами, она написала заявление.
С момента поступления информации с задержании российского гражданина по обвинению в нарушении тайны личной жизни данный вопрос находился на контроле генерального консульства, отметили дипломаты. "По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию", - заявили РИА Новости в консульстве России.
"Генеральное консульство находилось в тесном контакте с родственниками указанного гражданина и оказывало необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий", - сообщили в диппредставительстве РФ.