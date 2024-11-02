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"Собираются бежать": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО
"Собираются бежать": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 02.11.2024
"Собираются бежать": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО
Российские войска ускорили продвижение на нескольких направлениях по всей линии фронта в зоне СВО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:05
2024-11-02T18:05
2024-11-02T18:05
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска ускорили продвижение на нескольких направлениях по всей линии фронта в зоне СВО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Российская армия очень стремительно продвигается вперед и не только в одном или двух местах", — отметил он.По мнению эксперта, после взятия города Красноармейск в ДНР до реки Днепр российским войскам останется занять лишь открытые равнины, что, по его словам, приведет к очень быстрому освобождению всего Донбасса.Джонсон добавил, что ВСУ уже не в состоянии как-то помешать этому в связи с тем, что у них не осталось никаких шансов восполнить свои потери, так как многие из потенциальных призывников собираются бежать из страны.В октябре российские военные нарастили темп продвижения по всей линии фронта. В субботу Минобороны сообщило об освобождении села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. В среду российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. На следующий день подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
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"Собираются бежать": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО
Экс-аналитик ЦРУ заявил о быстром продвижении ВС России на разных направлениях