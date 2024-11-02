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"Собираются бежать": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/ssha-1981595494.html
"Собираются бежать": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО
"Собираются бежать": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 02.11.2024
"Собираются бежать": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО
Российские войска ускорили продвижение на нескольких направлениях по всей линии фронта в зоне СВО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:05
2024-11-02T18:05
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сша
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска ускорили продвижение на нескольких направлениях по всей линии фронта в зоне СВО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Российская армия очень стремительно продвигается вперед и не только в одном или двух местах", — отметил он.По мнению эксперта, после взятия города Красноармейск в ДНР до реки Днепр российским войскам останется занять лишь открытые равнины, что, по его словам, приведет к очень быстрому освобождению всего Донбасса.Джонсон добавил, что ВСУ уже не в состоянии как-то помешать этому в связи с тем, что у них не осталось никаких шансов восполнить свои потери, так как многие из потенциальных призывников собираются бежать из страны.В октябре российские военные нарастили темп продвижения по всей линии фронта. В субботу Минобороны сообщило об освобождении села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. В среду российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. На следующий день подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
https://ria.ru/20241102/svo-1981579306.html
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безопасность, украина, россия, сша, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Собираются бежать": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО

Экс-аналитик ЦРУ заявил о быстром продвижении ВС России на разных направлениях

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска ускорили продвижение на нескольких направлениях по всей линии фронта в зоне СВО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Российская армия очень стремительно продвигается вперед и не только в одном или двух местах", — отметил он.
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По мнению эксперта, после взятия города Красноармейск в ДНР до реки Днепр российским войскам останется занять лишь открытые равнины, что, по его словам, приведет к очень быстрому освобождению всего Донбасса.
Джонсон добавил, что ВСУ уже не в состоянии как-то помешать этому в связи с тем, что у них не осталось никаких шансов восполнить свои потери, так как многие из потенциальных призывников собираются бежать из страны.
В октябре российские военные нарастили темп продвижения по всей линии фронта. В субботу Минобороны сообщило об освобождении села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. В среду российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. На следующий день подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСШАКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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