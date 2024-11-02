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Помогавший ВС России гражданин США дал пресс-конференцию в "России сегодня" - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 02.11.2024 (обновлено: 14:19 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/ssha-1981520094.html
Помогавший ВС России гражданин США дал пресс-конференцию в "России сегодня"
Помогавший ВС России гражданин США дал пресс-конференцию в "России сегодня" - РИА Новости, 02.11.2024
Помогавший ВС России гражданин США дал пресс-конференцию в "России сегодня"
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший вооруженным силам РФ планировать удары по ВСУ, находится в Москве и дал первую пресс-конференцию в пресс-центре... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:31
2024-11-02T14:19
донецкая народная республика
сша
донецк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
дэниэл мартиндейл
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший вооруженным силам РФ планировать удары по ВСУ, находится в Москве и дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости. В силовых структурах РИА Новости рассказали, что 27 октября российскими военнослужащими, выполнявшими боевые задачи возле села Богоявленка (ДНР), "был выведен из зоны боевых действий и доставлен в Донецк гражданин США Дэниэл Мартиндейл". В силовых структурах добавили, что гражданин США находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. При этом он инициативно установил связь с российскими силовыми структурами и на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов". Полученная от Мартиндейла информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ, подчеркнули там. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Сообщалось, что решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и вступлении в гражданство России.
https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html
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донецкая народная республика
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донецк
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Пресс-конференция Дэниэла Мартиндейла
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донецкая народная республика, сша, донецк, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл
Донецкая Народная Республика, США, Донецк, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Дэниэл Мартиндейл
Помогавший ВС России гражданин США дал пресс-конференцию в "России сегодня"

Помогавший ВС РФ гражданин США дал первую пресс-конференцию в "России сегодня"

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший вооруженным силам РФ планировать удары по ВСУ, находится в Москве и дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости.
В силовых структурах РИА Новости рассказали, что 27 октября российскими военнослужащими, выполнявшими боевые задачи возле села Богоявленка (ДНР), "был выведен из зоны боевых действий и доставлен в Донецк гражданин США Дэниэл Мартиндейл". В силовых структурах добавили, что гражданин США находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года.
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При этом он инициативно установил связь с российскими силовыми структурами и на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов". Полученная от Мартиндейла информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ, подчеркнули там.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Сообщалось, что решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и вступлении в гражданство России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСШАДонецкВооруженные силы УкраиныДэниэл Мартиндейл
 
 
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