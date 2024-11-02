https://ria.ru/20241102/ssha-1981520094.html

Помогавший ВС России гражданин США дал пресс-конференцию в "России сегодня"

Помогавший ВС России гражданин США дал пресс-конференцию в "России сегодня" - РИА Новости, 02.11.2024

Помогавший ВС России гражданин США дал пресс-конференцию в "России сегодня"

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший вооруженным силам РФ планировать удары по ВСУ, находится в Москве и дал первую пресс-конференцию в пресс-центре... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:31

2024-11-02T13:31

2024-11-02T14:19

донецкая народная республика

сша

донецк

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший вооруженным силам РФ планировать удары по ВСУ, находится в Москве и дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости. В силовых структурах РИА Новости рассказали, что 27 октября российскими военнослужащими, выполнявшими боевые задачи возле села Богоявленка (ДНР), "был выведен из зоны боевых действий и доставлен в Донецк гражданин США Дэниэл Мартиндейл". В силовых структурах добавили, что гражданин США находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. При этом он инициативно установил связь с российскими силовыми структурами и на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов". Полученная от Мартиндейла информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ, подчеркнули там. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Сообщалось, что решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и вступлении в гражданство России.

https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html

https://ria.ru/20241101/svo-1981447443.html

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Пресс-конференция Дэниэла Мартиндейла Пресс-конференция Дэниэла Мартиндейла 2024-11-02T13:31 true PT34M23S

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донецкая народная республика, сша, донецк, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл