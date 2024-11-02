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США перебросят в Европу бомбардировщики для проведения совместных операций
США перебросят в Европу бомбардировщики для проведения совместных операций - РИА Новости, 02.11.2024
США перебросят в Европу бомбардировщики для проведения совместных операций
США в ближайшие дни перебросят в Европу стратегические бомбардировщики для проведения совместных операций с партнерами по НАТО, сообщило европейское... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:32
2024-11-02T12:32
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США в ближайшие дни перебросят в Европу стратегические бомбардировщики для проведения совместных операций с партнерами по НАТО, сообщило европейское командование ВВС США. "Развертывание оперативной группы бомбардировщиков в Европе должно начаться в ближайшие дни", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте командования. Бомбардировщики ВВС США перебросят из континентальной части Соединенных Штатов в зону ответственности европейского командования. Согласно заявлению, в течение нескольких недель экипажи американских бомбардировщиков будут обучаться и проводить операции вместе с союзниками и партнерами по НАТО.
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в мире, сша, европа, нато
В мире, США, Европа, НАТО
США перебросят в Европу бомбардировщики для проведения совместных операций
США перебросят в Европу стратегические бомбардировщики для совместных операций