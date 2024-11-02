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США перебросят в Европу бомбардировщики для проведения совместных операций

США перебросят в Европу бомбардировщики для проведения совместных операций - РИА Новости, 02.11.2024

США перебросят в Европу бомбардировщики для проведения совместных операций

США в ближайшие дни перебросят в Европу стратегические бомбардировщики для проведения совместных операций с партнерами по НАТО, сообщило европейское... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:32

2024-11-02T12:32

2024-11-02T12:32

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США в ближайшие дни перебросят в Европу стратегические бомбардировщики для проведения совместных операций с партнерами по НАТО, сообщило европейское командование ВВС США. "Развертывание оперативной группы бомбардировщиков в Европе должно начаться в ближайшие дни", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте командования. Бомбардировщики ВВС США перебросят из континентальной части Соединенных Штатов в зону ответственности европейского командования. Согласно заявлению, в течение нескольких недель экипажи американских бомбардировщиков будут обучаться и проводить операции вместе с союзниками и партнерами по НАТО.

https://ria.ru/20241102/pentagon-1981452901.html

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