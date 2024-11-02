Рейтинг@Mail.ru
США перебросят в Европу бомбардировщики для проведения совместных операций - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/ssha-1981504649.html
США перебросят в Европу бомбардировщики для проведения совместных операций
США перебросят в Европу бомбардировщики для проведения совместных операций - РИА Новости, 02.11.2024
США перебросят в Европу бомбардировщики для проведения совместных операций
США в ближайшие дни перебросят в Европу стратегические бомбардировщики для проведения совместных операций с партнерами по НАТО, сообщило европейское... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:32
2024-11-02T12:32
в мире
сша
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961017854_0:0:3967:2232_1920x0_80_0_0_fc926ff60c132f299ab11b0ea97d54d5.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США в ближайшие дни перебросят в Европу стратегические бомбардировщики для проведения совместных операций с партнерами по НАТО, сообщило европейское командование ВВС США. "Развертывание оперативной группы бомбардировщиков в Европе должно начаться в ближайшие дни", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте командования. Бомбардировщики ВВС США перебросят из континентальной части Соединенных Штатов в зону ответственности европейского командования. Согласно заявлению, в течение нескольких недель экипажи американских бомбардировщиков будут обучаться и проводить операции вместе с союзниками и партнерами по НАТО.
https://ria.ru/20241102/pentagon-1981452901.html
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961017052_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_1850937949a565a60fe56703f5413104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, нато
В мире, США, Европа, НАТО
США перебросят в Европу бомбардировщики для проведения совместных операций

США перебросят в Европу стратегические бомбардировщики для совместных операций

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald WillisДва стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald Willis
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США в ближайшие дни перебросят в Европу стратегические бомбардировщики для проведения совместных операций с партнерами по НАТО, сообщило европейское командование ВВС США.
"Развертывание оперативной группы бомбардировщиков в Европе должно начаться в ближайшие дни", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте командования.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
США отправили на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики
Вчера, 01:36
Бомбардировщики ВВС США перебросят из континентальной части Соединенных Штатов в зону ответственности европейского командования.
Согласно заявлению, в течение нескольких недель экипажи американских бомбардировщиков будут обучаться и проводить операции вместе с союзниками и партнерами по НАТО.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Зеленский раскрыл, почему боится просить Запад отправить войска на Украину
30 октября, 19:10
 
В миреСШАЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала