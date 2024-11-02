https://ria.ru/20241102/ssha-1981462094.html

Краеугольный штат Америки: Пенсильвания выбирает президента

Краеугольный штат Америки: Пенсильвания выбирает президента - РИА Новости, 02.11.2024

Краеугольный штат Америки: Пенсильвания выбирает президента

Пенсильвания, также известная как "краеугольный камень", сыграла ключевую роль в истории Соединенных Штатов. Именно здесь решалась судьба американской... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T06:11

2024-11-02T06:11

2024-11-02T06:11

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Пенсильвания, также известная как "краеугольный камень", сыграла ключевую роль в истории Соединенных Штатов. Именно здесь решалась судьба американской независимости — в этом штате были подписаны Декларация независимости и Конституция США. В 2024 году Пенсильвания вновь оказалась в центре борьбы за будущее страны: путь к Белому дому, как прогнозируют эксперты, пройдет именно через этот штат. Пенсильвания относится к числу так называемых колеблющихся штатов, где жители не отдают явного предпочтения одной партии. Список таких штатов меняется от выборов к выборам. В 2020 году неопределившимися считались 15 штатов, однако с ростом поляризации общества их число сократилось. В текущем выборном цикле все внимание приковано к семи штатам: Аризоне, Мичигану, Северной Каролине, Джорджии, Висконсину, Неваде и, конечно, Пенсильвании, которая обеспечит победителя 19 голосами выборщиков – больше, чем в любом другом колеблющемся штате. Что говорят опросыВ 2016 году Пенсильвания впервые с 1992 года поддержала республиканского кандидата, хотя с минимальным отрывом от Хиллари Клинтон. Однако на следующих выборах удержать штат Дональд Трамп не смог, и Пенсильвания вернулась в демократические пенаты, обеспечив победу на выборах родившемуся здесь Джо Байдену. Неудивительно, что в 2024 году между кандидатами развернулась ожесточенная битва за краеугольный штат избирательной кампании. И Трамп, и Камала Харрис провели в Пенсильвании больше времени, агитируя сторонников и соревнуясь в нападках друг на друга, чем в любом другом колеблющемся штате. О напряженности борьбы свидетельствуют и данные опросов: на данный момент явного фаворита нет, кандидаты идут ноздря в ноздрю. По данным агрегатора Real Clear Politics, Трамп лидирует с отрывом всего в 0,3 процентных пункта. На выборах 2020 года разрыв между Байденом и Трампом за неделю до выборов, по данным Real Clear Politics, был хоть не выдающимся (3,8 процентных пункта), но, тем не менее, больше, чем между Трампом и Харрис сейчас. Трамп и Харрис штурмуют ПенсильваниюНи один другой колеблющийся штат не привлекает столько энергии и ресурсов со стороны обоих кандидатов, как Пенсильвания. Харрис, относительно недавно вступившая в гонку, провела здесь более дюжины мероприятий — почти вдвое больше, чем в Мичигане - следующем по активности штате. Именно в Пенсильвании, в Питтсбурге, она представила свою экономическую программу, а жителям Филадельфии показала кандидата в вице-президенты. В Питтсбурге Харрис задействовала "тяжелую артиллерию" в лице бывшего президента Барака Обамы, который все еще не теряет популярности среди демократических избирателей. Выступая на одном из митингов в Эри, важнейшем округе штата, который уже несколько выборов подряд правильно определяет победителя пенсильванской гонки, Харрис заявила: "Округ Эри, все завязано на вас. То, как вы голосуете на президентских выборах, очень часто предсказывает исход общего голосования". Для Трампа Пенсильвания тоже имеет немалое значение, именно там во время очередного выступления перед сторонниками в городе Батлер республиканский кандидат был ранен во время попытки покушения на него. Фотографии Трампа с поднятым вверх кулаком и окровавленным ухом быстро стали символом его предвыборной кампании. В этом же штате он наконец осуществил свою мечту и на один день стал сотрудником сети фастфуда McDonald's. "Если мы выиграем Пенсильванию, мы выиграем выборы", - сказал Трамп своим сторонникам во время второго после покушения митинга в "злополучном" для него Батлере. Деньги и еще раз деньгиОба кандидата вкладывают гигантскую часть своих ресурсов в Пенсильванию. По данным интернет-ресурса AdImpact, более 20% всех расходов партий на рекламу приходится на этот штат. С момента выхода Байдена из гонки демократы вложили в Пенсильванию около 160 миллионов долларов — больше, чем в любой другой ключевой штат. Трамп и его союзники потратили здесь немногим меньше — 120 миллионов долларов. Что говорят жителиЖители Пенсильвании, как и положено колеблющемуся штату, не могут однозначно ответить, кого предпочли бы видеть на посту главы государства. Фредди, житель городка Вашингтон, в разговоре с РИА Новости признается, что выбрать "фаворита" ему сложно, так как позиции Трампа и Харрис по важным для него вопросам – миграции и абортам – сильно разнятся. "Харрис не против абортов, а Трамп хочет их полностью запретить", — говорит он. Мужчина отмечает, что по вопросам иммиграции делает ставку на Трампа. "Кажется, что Харрис просто пытается исправить то, что их администрация провалила в прошлом. Это ужасно", - добавил он. Жительница того же города Джуди в разговоре с корреспондентом агентства признается, что будет очень разочарована, если президентом США станет Харрис, но добавляет: "деваться мне некуда". В преддверии выборов городки Пенсильвании кишат предвыборными постерами, наклейками и билбордами в поддержку президентских кандидатов. Зачастую соседи поддерживают кандидатов от противоположных партий. На лужайках у домов, стоящих по соседству, билборды за Харрис и Трампа играют в чехарду. Вифлеем, крупнейший город в округе Нортгемптон, что в двух часах езды от оплота демократов - Нью-Йорка, по наблюдению корреспондента РИА Новости, в этом году решил сделать ставку на Харрис: большинство агитационных материалов в поддержку кандидата от демократов. Трамп, тем не менее, прочно застолбил за собой билборды на подъездах к городу. Экс-президент не упускает возможности даже с вывесок напомнить, как американцам плохо жилось при Харрис и как хорошо будет при нем.

https://ria.ru/20241102/milovidov-1981460794.html

https://ria.ru/20241102/volker-1981453252.html

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, справки, пенсильвания, америка, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024