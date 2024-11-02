Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американцы 5 ноября определяются с новым главой государства. Кампания в этот раз была одной из самых непредсказуемых. И сюрпризы еще возможны, в том числе из-за особенностей избирательной системы. О том, как она устроена, — в материале РИА Новости.
Почему 5 ноября?
Дата голосования в Соединенных Штатах фиксированная: первый вторник после первого понедельника ноября (то есть 1-го числа выборы невозможны). Это записали в Конституции еще в конце XVIII века.
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuМужчина в штанах в цвет флага США на избирательном участке в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Мужчина в штанах в цвет флага США на избирательном участке в Лос-Анджелесе
Почему не суббота или воскресенье, как в других странах? Дело в том, что в те времена фермеры могли не успеть к концу недели добраться до больших городов из-за сбора урожая.
Это сохранилось, хоть и утратило смысл. Американская политическая система крайне консервативна, и внести какие-либо изменения, тем более в Конституцию, очень сложно.
Кто голосует?
Право голоса есть у всех без исключения граждан США, достигших 18 лет. Но не у обладателей грин-карты.
Все граждане должны заранее зарегистрироваться: лично, по почте или на сайте Федеральной избирательной комиссии. В некоторых штатах это допустимо и в день голосования, в других — не позднее чем за месяц. Исключение — штат Северная Дакота, там вообще эта процедура не соблюдается.
Те, кто находится за рубежом (например, дипломаты и военнослужащие), могут проголосовать в день выборов по e-mail или обычной почте.
Власти штатов могут организовать досрочное голосование для определенных категорий граждан — инвалидов, очень пожилых, военных и так далее. На местном уровне определяют и список оснований для получения открепительных удостоверений.
Заранее голосуют по электронной или обычной почте. Второй вариант несколько сложнее: необходимо получить бюллетень и отправить его на адрес комиссии либо опустить в урну для "досрочников".
© AP Photo / Dustin FranzОфициальный сборщик бюллетеней избирательной комиссии округа Кайахога вручает избирателю наклейку "Я проголосовал"
© AP Photo / Dustin Franz
Официальный сборщик бюллетеней избирательной комиссии округа Кайахога вручает избирателю наклейку "Я проголосовал"
Урны для досрочного голосования поджигают, и сейчас эта проблема особенно обострилась. В таком случае местные комиссии связываются с избирателями, чтобы выдать им новый бюллетень.
Кто именно выбирает президента?
В большинстве стран все определяется простым подсчетом бюллетеней, но в США система куда сложнее.
Голосование 5 ноября — лишь первый этап. Волеизъявление граждан делегируют представителям штата — выборщикам. Это "особые" члены демократической и республиканской партии: активисты, старожилы, ответственные лица. Список составляют на партийных съездах.
Это тоже дань традиции — раньше было трудно своевременно извещать всех о ходе кампании и обеспечить всенародное голосование.
© AP Photo / Elaine ThompsonЗаседание коллегии выборщиков в Вашингтоне. 19 декабря 2016
© AP Photo / Elaine Thompson
Заседание коллегии выборщиков в Вашингтоне. 19 декабря 2016
Выборщиков столько же, сколько представителей штата в нижней и верхней палатах парламента. А пропорция определятся численностью населения и количеством избирательных округов в конкретном штате.
Законодателей 535, но выборщиков — 538. Дело в том, что у федерального округа Колумбия (город Вашингтон) нет представительства в конгрессе. Но на выборах от него — три делегата.
Как выбирают?
Есть еще один очень важный нюанс: на всенародном голосовании 5 ноября действует принцип "Победитель получает все". Если кандидат побеждает в штате с перевесом хотя бы в один бюллетень, то у конкурента — ни одного выборщика. То есть те, кто его поддержал, уже никак не учитываются.
Лишь выборщики от штатов Мэн и Небраска распределяются в соответствии с результатами народного волеизъявления (например, два делегата за республиканца, а три — за демократа).
Эту систему давно критикуют. Получается, что кандидату необязательно добиваться большинства по всей стране. Требуется хотя бы минимальный перевес в "жирных" с точки зрения числа округов штатах. Для победы же нужно 270 выборщиков.
В 2016-м за Хиллари Клинтон проголосовали 65 миллионов американцев, а за Дональда Трампа — 63 миллиона. Но он победил в так называемых колеблющихся штатах: Флориде, Айове, Огайо и Северной Каролине, от которых больше делегатов. В итоге получил 304 выборщика, соперница — только 227.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США
"Колеблющиеся" штаты меняются. В 2024-м это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада.
Казус Трампа и Клинтон стал четвертым в истории. До этого подобным образом побеждали:
- Ратерфорд Хейз в 1876-м, соперник — Сэмюэл Тилден;
- Бенджамин Гаррисон в 1888-м, соперник — Гровер Кливленд;
- Джордж Буш — младший в 2000-м, соперник — Альберт Гор.
Что может пойти не так?
На 41-й день после общенародного волеизъявления голосуют выборщики. В 2024-м это произойдет 16 декабря.
Делегаты обязаны соблюдать партийную дисциплину, поэтому все, что происходит после 5 ноября, принято считать формальностью.
Но теоретически им ничто не мешает поступить своевольно. За нарушение полагается только штраф, и то не везде.
Американская история знает примеры "недобросовестного голосования", которые, правда, не меняли ситуацию. Так, в 1860-м четверо выборщиков от демпартии неожиданно выступили за республиканца Авраама Линкольна. Но демократ Стивен Дуглас проиграл бы и с четырьмя голосами "отступников".
© Фото : public domainАвраам Линкольн
© Фото : public domain
Авраам Линкольн
Но и на выборщиках все не заканчивается. Один из кандидатов может потребовать пересчитать ноябрьские голоса в том или ином штате. Так было в январе 2021-го: Трамп призвал проверить Джорджию. Однако местные власти ему отказали: по закону, они сами решают, делать это или нет, даже действующий президент не имеет права им приказывать. В таком случае глава государства может добиться желаемого через суд, но это очень долго, и не факт, что иск удовлетворят.
То есть у хозяина Белого дома практически нет возможностей повлиять на исход выборов после ноябрьского волеизъявления. Зато есть до: он может ввести режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне. Тогда выборы переносятся на несколько месяцев, срок агитации продлевается. Этот момент показан в известном американском сериале "Карточный домик".
Если же все проходит без подобных эксцессов, то проигравший передает дела своему преемнику сразу после инаугурации — 20 января.