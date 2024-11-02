https://ria.ru/20241102/srzp-1981454013.html

В Госдуме предложили пересмотреть подходы к расселению аварийного жилья

В Госдуме предложили пересмотреть подходы к расселению аварийного жилья - РИА Новости, 02.11.2024

В Госдуме предложили пересмотреть подходы к расселению аварийного жилья

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко направили заместителю... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T01:58

2024-11-02T01:58

2024-11-02T02:46

общество

жилье

россия

сергей миронов

марат хуснуллин

госдума рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

расселение

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко направили заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину обращение с предложением пересмотреть положения законопроекта о новых правилах расселения аварийного жилья, в частности, требование к собственникам оплачивать разницу между суммой компенсации и стоимостью нового жилья, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется необходимым пересмотреть редакцию законопроекта и разработать правовые механизмы, направленные на предотвращение финансовых затруднений и устранение социальной несправедливости для граждан в условиях изменения порядка расселения аварийного жилья", — сказано в обращении.Ранее Минстрой предложил изменить подход к расселению из аварийного жилья в России. В соответствии с новым законопроектом собственник получает денежное возмещение за изымаемое жилье, рассчитанное исходя из рыночной стоимости за вычетом затрат на снос или реконструкцию (минимальный размер возмещения определят регионы). Можно будет использовать денежную компенсацию на приобретение нового жилья или воспользоваться нанимаемым жильем по договору найма социального использования, предоставляемым региональным оператором.Как рассказал РИА Новости Миронов, данная инициатива вызвала массу опасений и замечаний граждан, с которыми эсеры полностью согласны. "В первую очередь, это положение о вычете из компенсации переселенцам расходов на снос дома или ремонтно-восстановительные работы. По сути, эти расходы предлагается переложить на граждан, которые чаще всего совершенно не виноваты в аварийном состоянии жилья. Неприемлемо и требование к собственникам оплачивать разницу между суммой компенсации и стоимостью нового жилья. Как и отказ в компенсации гражданам, получившим право собственности в результате наследования и приватизации. Такое разделение вообще противоречит норме Конституции о равенстве всех граждан перед законом, на что мы также указываем в обращении", — отмечает Миронов. Кроме того, авторы обращения обеспокоены и требованием предоставления нового жилья в границах соответствующего населенного пункта, ведь в результате в крупных городах жителей смогут переселять в отдаленные районы. "Крайне спорно и предложение предоставлять новое жилье лишь малоимущим гражданам. Остальные будут получать заниженные компенсации, на которые далеко не всегда смогут позволить новое жилье, особенно при диких ипотечных ставках", - подчеркивает лидер партии. По его словам, законопроект в целом содержит немало норм, из-за которых жители аварийных домов могут остаться на улице, и такие подходы будут способствовать не только экономии бюджета, но и высоким социальным рискам, а это нельзя допустить, "как бы ни хотелось сэкономить".

https://realty.ria.ru/20240807/putin-1964650925.html

https://realty.ria.ru/20241007/pravila-1976346855.html

https://realty.ria.ru/20240927/zhile-1975161842.html

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общество, жилье, россия, сергей миронов, марат хуснуллин, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), расселение