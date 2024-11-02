https://ria.ru/20241102/spisok--1981616427.html
МИД России опубликовал список из 29 морпехов ВСУ, возвращенных Украине
МИД России опубликовал список из 29 морпехов ВСУ, возвращенных Украине - РИА Новости, 02.11.2024
МИД России опубликовал список из 29 морпехов ВСУ, возвращенных Украине
МИД России опубликовал список 29 украинских морских пехотинцев, возвращенных Украине в рамках обмена пленными в октябре. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T20:49
2024-11-02T20:49
2024-11-02T20:49
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МИД России опубликовал список 29 украинских морских пехотинцев, возвращенных Украине в рамках обмена пленными в октябре. Список, доступный в Telegram-канале МИД РФ, включает 29 военнослужащих в звании от рядового до майора, а также матросов и старших матросов. Согласно списку, эти бойцы были возвращены российской стороной в ходе обмена "95 на 95" от 17 октября 2024 года. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия уже возвращала украинских морских пехотинцев в рамках обмена военнопленными с Украиной, вопреки лживым заявлениям об обратном, и предлагала обменять больше, Киев в обмене этих военнослужащих не заинтересован.
https://ria.ru/20241102/zakharova-1981590902.html
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россия, украина, киев, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова
МИД России опубликовал список из 29 морпехов ВСУ, возвращенных Украине
МИД России опубликовал список из 29 морпехов ВСУ, возвращенных Украине в октябре