https://ria.ru/20241102/spisok--1981616427.html

МИД России опубликовал список из 29 морпехов ВСУ, возвращенных Украине

МИД России опубликовал список из 29 морпехов ВСУ, возвращенных Украине - РИА Новости, 02.11.2024

МИД России опубликовал список из 29 морпехов ВСУ, возвращенных Украине

МИД России опубликовал список 29 украинских морских пехотинцев, возвращенных Украине в рамках обмена пленными в октябре. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T20:49

2024-11-02T20:49

2024-11-02T20:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

мария захарова

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МИД России опубликовал список 29 украинских морских пехотинцев, возвращенных Украине в рамках обмена пленными в октябре. Список, доступный в Telegram-канале МИД РФ, включает 29 военнослужащих в звании от рядового до майора, а также матросов и старших матросов. Согласно списку, эти бойцы были возвращены российской стороной в ходе обмена "95 на 95" от 17 октября 2024 года. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия уже возвращала украинских морских пехотинцев в рамках обмена военнопленными с Украиной, вопреки лживым заявлениям об обратном, и предлагала обменять больше, Киев в обмене этих военнослужащих не заинтересован.

https://ria.ru/20241102/zakharova-1981590902.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, мария захарова