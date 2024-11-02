https://ria.ru/20241102/spetsoperatsiya-1981546675.html

"Самое опасное". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"Самое опасное". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 02.11.2024

"Самое опасное". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Южнодонецкое направление стало самым серьезным участком для ВСУ из-за активного продвижения российской армии, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:50

2024-11-02T14:50

2024-11-02T16:50

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

олег стариков

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Южнодонецкое направление стало самым серьезным участком для ВСУ из-за активного продвижения российской армии, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Василию Голованову."Я бы выделил не сколько Кураховское и Покровское, сколько Южнодонецкое или Угледарское (сейчас его еще называют Константинопольское) направление, — это самое опасное направление. <…> Они (ВС России. — Прим. ред.) там быстро продвигаются", — отметил он.По словам полковника, в результате наступления российских войск будут окружены и взяты в клещи не только кураховские укрепления, но и большой участок на юге, что приведет к оперативному кризису на фронте.Эксперт также добавил, что Покровск в скором времени могут начать штурмовать. При этом он имеет стратегическое значение, так как через него проходит вся логистика Донецкого фронта, пояснил Стариков.Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара — между селами Новоукраинка и Богоявленка. На этом направлении произошел обвал линии фронта противника.

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981171071.html

https://ria.ru/20241101/kiev-1980901871.html

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россия, украина, угледар, владимир рогов, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, олег стариков