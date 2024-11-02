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Российские военные поразили пункт управления "Кракена" - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 02.11.2024 (обновлено: 13:12 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/spetsoperatsiya-1981503345.html
Российские военные поразили пункт управления "Кракена"
Российские военные поразили пункт управления "Кракена" - РИА Новости, 02.11.2024
Российские военные поразили пункт управления "Кракена"
Российские авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по пункту управления украинского националистического формирования... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:29
2024-11-02T13:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по пункту управления украинского националистического формирования "Кракен", военному аэродрому и другим объектам, обслуживающим ВСУ, сообщило Минобороны."Нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования "Кракен", инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", — говорится в сводке.Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре американские ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 50 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации удалось уничтожить 647 самолетов, 283 вертолета, 35 169 дронов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 023 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 176 орудий полевой артиллерии и минометов и 27 930 военных автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили пункт управления "Кракена"

МО: ВС РФ поразили пункт управления "Кракена" и энергообъект, используемый ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости
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Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по пункту управления украинского националистического формирования "Кракен", военному аэродрому и другим объектам, обслуживающим ВСУ, сообщило Минобороны.
«
"Нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования "Кракен", инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", — говорится в сводке.
Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре американские ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 50 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации удалось уничтожить 647 самолетов, 283 вертолета, 35 169 дронов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 023 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 176 орудий полевой артиллерии и минометов и 27 930 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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