https://ria.ru/20241102/spetsoperatsiya-1981503345.html

Российские военные поразили пункт управления "Кракена"

Российские военные поразили пункт управления "Кракена" - РИА Новости, 02.11.2024

Российские военные поразили пункт управления "Кракена"

Российские авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по пункту управления украинского националистического формирования... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:29

2024-11-02T12:29

2024-11-02T13:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885475008_0:182:3195:1979_1920x0_80_0_0_64a9cc5de8f590225b368a527332c189.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по пункту управления украинского националистического формирования "Кракен", военному аэродрому и другим объектам, обслуживающим ВСУ, сообщило Минобороны."Нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования "Кракен", инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", — говорится в сводке.Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре американские ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 50 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации удалось уничтожить 647 самолетов, 283 вертолета, 35 169 дронов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 023 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 176 орудий полевой артиллерии и минометов и 27 930 военных автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф