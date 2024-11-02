Российские военные поразили пункт управления "Кракена"
МО: ВС РФ поразили пункт управления "Кракена" и энергообъект, используемый ВСУ
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по пункту управления украинского националистического формирования "Кракен", военному аэродрому и другим объектам, обслуживающим ВСУ, сообщило Минобороны.
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"Нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования "Кракен", инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", — говорится в сводке.
Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре американские ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 50 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации удалось уничтожить 647 самолетов, 283 вертолета, 35 169 дронов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 023 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 176 орудий полевой артиллерии и минометов и 27 930 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18