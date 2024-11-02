https://ria.ru/20241102/spetsoperatsiya-1981502780.html

Бойцы "Востока" уничтожили три склада боеприпасов ВСУ за сутки

Бойцы "Востока" уничтожили три склада боеприпасов ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.11.2024

Бойцы "Востока" уничтожили три склада боеприпасов ВСУ за сутки

Украинские формирования потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:27

2024-11-02T12:27

2024-11-02T12:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

сша

франция

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и гаубицу Caesar производства Франции, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й егерской бригад, 48-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Раздольное, Великая Новоселка, Успеновка, Макаровка и Октябрь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и 155-мм гаубицу Caesar производства Франции. Уничтожены три полевых склада боеприпасов", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, франция, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф