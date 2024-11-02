https://ria.ru/20241102/spetsoperatsiya-1981502780.html
Бойцы "Востока" уничтожили три склада боеприпасов ВСУ за сутки
Бойцы "Востока" уничтожили три склада боеприпасов ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.11.2024
Бойцы "Востока" уничтожили три склада боеприпасов ВСУ за сутки
Украинские формирования потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:27
2024-11-02T12:27
2024-11-02T12:33
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и гаубицу Caesar производства Франции, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й егерской бригад, 48-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Раздольное, Великая Новоселка, Успеновка, Макаровка и Октябрь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и 155-мм гаубицу Caesar производства Франции. Уничтожены три полевых склада боеприпасов", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, франция, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США, Франция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Бойцы "Востока" уничтожили три склада боеприпасов ВСУ за сутки
ВСУ потеряли в зоне действия "Востока" 115 солдат, гаубицу Caesar и САУ Paladin