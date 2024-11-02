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"Денег потратил гораздо больше". Что сделал для фронта школьник из ЛНР

"Денег потратил гораздо больше". Что сделал для фронта школьник из ЛНР - РИА Новости, 02.11.2024

"Денег потратил гораздо больше". Что сделал для фронта школьник из ЛНР

Выиграл миллионный грант, нашел грамотных сотрудников и закупил оборудование — еще в 11-м классе Олег Люлько решил открыть в родном Антраците реабилитационный... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:00

2024-11-02T08:00

2024-11-02T10:28

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соледар

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Выиграл миллионный грант, нашел грамотных сотрудников и закупил оборудование — еще в 11-м классе Олег Люлько решил открыть в родном Антраците реабилитационный центр для бойцов и пострадавших гражданских. О том, что натолкнуло школьника на эту идею и как удалось ее реализовать, — в материале РИА Новости.Мина "Лепесток"Олег с детства хорошо учился, участвовал в разных мероприятиях и старался приносить пользу окружающим. А в 2022-м его родной дядя попал на фронт по мобилизации."Идея создания реабилитационного центра пришла практически сразу, — вспоминает Люлько. — Ведь у нас в Луганской Республике почти в каждой семье есть участники боевых действий, и многие нуждаются в помощи".Прошлой осенью Олег пошел в 11-й класс и параллельно с учебой вместе со специалистами разработал проект реабилитационного центра, где будут оказывать и физическую, и психологическую помощь."Чтобы получить грант, я подал заявку на участие в одном из молодежных конкурсов, но проиграл, — продолжает Люлько. — А спустя две недели дядя в Соледаре наступил на мину "Лепесток" и лишился ноги. Я продолжил работать над проектом, и уже через месяц глава республики объявил региональный конкурс для молодежи".Победный грантШкольник вновь подал заявку и прошел первый этап отбора — из нескольких тысяч выбрали 400 проектов. Вскоре их осталось сто, а затем всего сорок. Авторов пригласили на защиту работ в Луганск. Еще спустя несколько дней объявили победителя — им оказался Олег. В смете было 600 тысяч рублей, но на строительство центра выделили почти в три раза больше — два миллиона."Я переделал смету и начал искать помещение, — говорит Олег. — Сразу возникло несколько проблем. Планировал открыть учреждение на базе Антрацитовского комплексного центра предоставления социальных услуг, но там обвалились полы. Тогда выбор пал на местную администрацию, где сразу откликнулись и согласились выделить два кабинета".Первым делом на входе в здание сделали пандус для инвалидов-колясочников. Затем вместе со специалистами местного комплексного центра социального обслуживания населения "Акцсон" Люлько выбрал и закупил необходимое оборудование. Специализированное — для реабилитации — пришлось заказывать в Москве. Остальное приобрели у местных бизнесменов.Олег сделал ремонт и придумал название для центра: "Благородный". На открытие, состоявшееся в начале месяца, пригласил всех причастных к проекту, в том числе родного дядю. Он и стал одним из первых клиентов учреждения.Тем временем Олег окончил с золотой медалью школу и поступил в Луганский государственный университет имени Даля на кафедру городского строительства и сельского хозяйства. Чтобы остаться в родном Антраците, выбрал учебу в филиале вуза.Травмы конечностейСотрудников пригласили из центра соцобслуживания. "Мне такая работа была в новинку, раньше имела дело лишь с бытовыми травмами, — говорит инструктор по лечебной физкультуре Ирина Кучеренко. — Пришлось все изучать с нуля, читать исследования по военной реабилитации".Ирина с коллегами проанализировала все виды ранений, полученных во время боевых действий, и выяснила, что в основном это минно-взрывные травмы с повреждением опорно-двигательного аппарата. Особенно нижних конечностей. Исходя из этого и подбирали тренажеры."Главная задача — поддержка и восстановление организма, — Ирина проводит небольшую экскурсию по центру. — Поэтому тренажеры выбирали разной направленности: как для полностью, так и для частично обездвиженных людей. Всего около десяти штук".Не менее важна и психологическая помощь, подчеркивает она, — ведь человек, получивший тяжелое увечье, легко может пасть духом.ПТСР"Таких людей надо убеждать в том, что, несмотря на обстоятельства, очень важно сохранять позитивный настрой и надеяться только на лучшее, — объясняет психолог реабилитационного центра и ведущий соцпедагог "Акцсона" Елена Петренко. — Для этого необходимо выяснить, есть ли у человека посттравматическое стрессовое расстройство, которое диагностируют примерно у тридцати процентов бойцов".По ее словам, симптомы ПТСР очень разные. Среди них — нарушение сна, панические атаки, частые перепады настроения. Причем подвержены этому не только военные, но и гражданские, волею случая оказавшиеся в зоне боевых действий. Петренко признается, что сама страдала от посттравматического расстройства еще в 2014-м, но сумела вовремя с ним справиться."Поэтому в чем-то мне проще понять больного человека, — продолжает специалист. — Если ПТСР не лечить, последствия могут быть очень тяжелые: клиническая депрессия, алкоголизм, наркотики, суицид. При этом многим воевавшим мужчинам чисто психологически сложнее обратиться за помощью к женщине".Выявить ПТСР и установить его степень психологам центра помогает специально разработанная диагностика. Затем на основе личных тестов они определяют темперамент человека и лишь после этого назначают терапию. Ее подбирают индивидуально в зависимости от типа личности и образа жизни.Сейчас основная задача Олега — привлечь к работе как можно больше единомышленников. Не только из родного Антрацита, но со всей республики, а также из других регионов страны. Пройти реабилитацию в центре можно как по направлению врача, так и без него.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Инструктор по ЛФК Ирина Кучеренко рассказывает про тренажеры Инструктор по ЛФК Ирина Кучеренко рассказывает про тренажеры 2024-11-02T08:00 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

общество, соледар, луганск, москва