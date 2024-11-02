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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 02.11.2024 (обновлено: 10:19 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/smi-1981466501.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 02.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Взрыв снова прогремел в Киеве, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:54
2024-11-02T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрыв снова прогремел в Киеве, сообщило украинское издание "Зеркало недели". Ранее в ночь на субботу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07.35 мск, в Киеве звучит воздушная тревога. "Киев - снова взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241102/pvo-1981464916.html
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Зеркало недели: в Киеве прогремел взрыв

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрыв снова прогремел в Киеве, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
Ранее в ночь на субботу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07.35 мск, в Киеве звучит воздушная тревога.
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"Киев - снова взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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