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СМИ: в результате удара Ливана по Израилю есть пострадавшие - РИА Новости, 02.11.2024
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04:07 02.11.2024
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СМИ: в результате удара Ливана по Израилю есть пострадавшие
СМИ: в результате удара Ливана по Израилю есть пострадавшие - РИА Новости, 02.11.2024
СМИ: в результате удара Ливана по Израилю есть пострадавшие
Один человек пострадал, еще несколько могли оказаться в ловушке в здании в результате обстрела Израиля со стороны Ливана, для спасения людей прибыли пожарные... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T04:07
2024-11-02T04:07
в мире
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал, еще несколько могли оказаться в ловушке в здании в результате обстрела Израиля со стороны Ливана, для спасения людей прибыли пожарные бригады, сообщает издание Jerusalem Post. "В Тире пострадал один человек, для освобождения нескольких человек, предположительно, оказавшихся в ловушке в здании, были вызваны пять пожарных расчетов", - говорится в сообщении издания. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля после запуска ракет со стороны Ливана. Позже Израильская армия заявила об обнаружении трех снарядов, летевших со стороны Ливана.
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: в результате удара Ливана по Израилю есть пострадавшие

Jerusalem Post: в результате удара Ливана по Израилю есть пострадавшие

© AP Photo / Maya AlleruzzoРакеты, запущенные из Ливана по Хайфе, Израиль
Ракеты, запущенные из Ливана по Хайфе, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Ракеты, запущенные из Ливана по Хайфе, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал, еще несколько могли оказаться в ловушке в здании в результате обстрела Израиля со стороны Ливана, для спасения людей прибыли пожарные бригады, сообщает издание Jerusalem Post.
"В Тире пострадал один человек, для освобождения нескольких человек, предположительно, оказавшихся в ловушке в здании, были вызваны пять пожарных расчетов", - говорится в сообщении издания.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля после запуска ракет со стороны Ливана. Позже Израильская армия заявила об обнаружении трех снарядов, летевших со стороны Ливана.
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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В миреЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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