https://ria.ru/20241102/smi-1981458042.html

СМИ: в результате удара Ливана по Израилю есть пострадавшие

СМИ: в результате удара Ливана по Израилю есть пострадавшие - РИА Новости, 02.11.2024

СМИ: в результате удара Ливана по Израилю есть пострадавшие

Один человек пострадал, еще несколько могли оказаться в ловушке в здании в результате обстрела Израиля со стороны Ливана, для спасения людей прибыли пожарные... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T04:07

2024-11-02T04:07

2024-11-02T04:07

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ливан

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал, еще несколько могли оказаться в ловушке в здании в результате обстрела Израиля со стороны Ливана, для спасения людей прибыли пожарные бригады, сообщает издание Jerusalem Post. "В Тире пострадал один человек, для освобождения нескольких человек, предположительно, оказавшихся в ловушке в здании, были вызваны пять пожарных расчетов", - говорится в сообщении издания. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля после запуска ракет со стороны Ливана. Позже Израильская армия заявила об обнаружении трех снарядов, летевших со стороны Ливана.

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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024