СМИ узнали о планах богатых американцев сбежать из США после выборов
NBC News: рекордное число богатых американцев планируют покинуть США
© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа на площадке телеканала ABC
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа на площадке телеканала ABC. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рекордное число состоятельных американцев планируют покинуть США на неопределенный срок после президентских выборов, опасаясь каких-либо беспорядков, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на экспертов в эмиграционной отрасли.
"По словам иммиграционных адвокатов, в преддверии выборов всё большее число богатых американцев планируют покинуть страну, поскольку многие опасаются политических и социальных беспорядков независимо от того, кто победит", — говорится в материале телеканала.
Отмечается, что юристы и консультанты домохозяйств с высоким уровнем дохода заявили, что наблюдают рекордный спрос со стороны клиентов, ищущих вторые паспорта или резиденции за рубежом на долгосрочной основе.
"Мы никогда не видели такого спроса, как сейчас", — рассказал телеканалу Доминик Волек, руководитель группы Henley&Partners, которая консультирует состоятельных людей по вопросам международной миграции.
По его словам, состоятельные американцы впервые заняли 20% клиентской базы компании. Волес добавил, что число граждан США, планирующих переехать за границу, выросло по меньшей мере на 30% по сравнению с прошлым годом.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.