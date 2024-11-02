https://ria.ru/20241102/smi-1981452714.html

СМИ узнали о планах богатых американцев сбежать из США после выборов

СМИ узнали о планах богатых американцев сбежать из США после выборов - РИА Новости, 02.11.2024

СМИ узнали о планах богатых американцев сбежать из США после выборов

Рекордное число состоятельных американцев планируют покинуть США на неопределенный срок после президентских выборов, опасаясь каких-либо беспорядков, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T01:28

2024-11-02T01:28

2024-11-02T01:36

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камала харрис

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henley&partners

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рекордное число состоятельных американцев планируют покинуть США на неопределенный срок после президентских выборов, опасаясь каких-либо беспорядков, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на экспертов в эмиграционной отрасли. "По словам иммиграционных адвокатов, в преддверии выборов всё большее число богатых американцев планируют покинуть страну, поскольку многие опасаются политических и социальных беспорядков независимо от того, кто победит", — говорится в материале телеканала. Отмечается, что юристы и консультанты домохозяйств с высоким уровнем дохода заявили, что наблюдают рекордный спрос со стороны клиентов, ищущих вторые паспорта или резиденции за рубежом на долгосрочной основе. "Мы никогда не видели такого спроса, как сейчас", — рассказал телеканалу Доминик Волек, руководитель группы Henley&Partners, которая консультирует состоятельных людей по вопросам международной миграции. По его словам, состоятельные американцы впервые заняли 20% клиентской базы компании. Волес добавил, что число граждан США, планирующих переехать за границу, выросло по меньшей мере на 30% по сравнению с прошлым годом. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322397.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, henley&partners , выборы президента сша — 2024