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СМИ узнали о планах богатых американцев сбежать из США после выборов - РИА Новости, 02.11.2024
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01:28 02.11.2024 (обновлено: 01:36 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/smi-1981452714.html
СМИ узнали о планах богатых американцев сбежать из США после выборов
СМИ узнали о планах богатых американцев сбежать из США после выборов - РИА Новости, 02.11.2024
СМИ узнали о планах богатых американцев сбежать из США после выборов
Рекордное число состоятельных американцев планируют покинуть США на неопределенный срок после президентских выборов, опасаясь каких-либо беспорядков, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T01:28
2024-11-02T01:36
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
henley&partners
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рекордное число состоятельных американцев планируют покинуть США на неопределенный срок после президентских выборов, опасаясь каких-либо беспорядков, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на экспертов в эмиграционной отрасли. "По словам иммиграционных адвокатов, в преддверии выборов всё большее число богатых американцев планируют покинуть страну, поскольку многие опасаются политических и социальных беспорядков независимо от того, кто победит", — говорится в материале телеканала. Отмечается, что юристы и консультанты домохозяйств с высоким уровнем дохода заявили, что наблюдают рекордный спрос со стороны клиентов, ищущих вторые паспорта или резиденции за рубежом на долгосрочной основе. "Мы никогда не видели такого спроса, как сейчас", — рассказал телеканалу Доминик Волек, руководитель группы Henley&amp;Partners, которая консультирует состоятельных людей по вопросам международной миграции. По его словам, состоятельные американцы впервые заняли 20% клиентской базы компании. Волес добавил, что число граждан США, планирующих переехать за границу, выросло по меньшей мере на 30% по сравнению с прошлым годом. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, henley&partners , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Henley&Partners , Выборы президента США — 2024
СМИ узнали о планах богатых американцев сбежать из США после выборов

NBC News: рекордное число богатых американцев планируют покинуть США

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа на площадке телеканала ABC
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа на площадке телеканала ABC - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа на площадке телеканала ABC. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рекордное число состоятельных американцев планируют покинуть США на неопределенный срок после президентских выборов, опасаясь каких-либо беспорядков, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на экспертов в эмиграционной отрасли.
"По словам иммиграционных адвокатов, в преддверии выборов всё большее число богатых американцев планируют покинуть страну, поскольку многие опасаются политических и социальных беспорядков независимо от того, кто победит", — говорится в материале телеканала.
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Отмечается, что юристы и консультанты домохозяйств с высоким уровнем дохода заявили, что наблюдают рекордный спрос со стороны клиентов, ищущих вторые паспорта или резиденции за рубежом на долгосрочной основе.
"Мы никогда не видели такого спроса, как сейчас", — рассказал телеканалу Доминик Волек, руководитель группы Henley&Partners, которая консультирует состоятельных людей по вопросам международной миграции.
По его словам, состоятельные американцы впервые заняли 20% клиентской базы компании. Волес добавил, что число граждан США, планирующих переехать за границу, выросло по меньшей мере на 30% по сравнению с прошлым годом.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
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В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампHenley&PartnersВыборы президента США — 2024
 
 
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