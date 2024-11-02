https://ria.ru/20241102/sledovatel-1981464383.html

Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Долиной

Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Долиной - РИА Новости, 02.11.2024

Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Долиной

Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, следует из документов, которые есть в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T07:03

2024-11-02T07:03

2024-11-02T07:03

происшествия

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москва

лариса долина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Допрошены 16 свидетелей, похищенное имущество не обнаружено и является значительным финансовым ресурсом", - говорится в документе. По делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной установлены два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев. Оба сейчас находятся в СИЗО, по домашним адресам фигурантов были проведены обыски, говорится в материалах дела. Летом Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест ущерб оценивается в более 200 миллионов рублей. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. В течение суток после получения заявления певицы сотрудники правоохранительных органов задержали курьера Анжелу Цырульникову, которая передавала деньги. Спустя продолжительное время был арестован ее подельник Леонид Леонтьев. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Вину он признал, показав, что действовал за денежное вознаграждение. СК продолжает устанавливать обстоятельства дела, срок следствия по которому продлен до 25 января. Сама же Долина подала иск в Хамовнический суд Москвы, в котором просит признать сделку недействительной. Он был объединен в одно производство со встречным иском покупательницы Полины Лурье к Долиной. Дело слушается в закрытом режиме, рассмотрение продолжится 12 ноября.

https://ria.ru/20241010/dolina-1977340137.html

https://ria.ru/20240827/dolina-1968679952.html

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происшествия, жилье, москва, лариса долина, следственный комитет россии (ск рф)