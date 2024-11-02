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Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Долиной - РИА Новости, 02.11.2024
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07:03 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/sledovatel-1981464383.html
Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Долиной
Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Долиной - РИА Новости, 02.11.2024
Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Долиной
Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, следует из документов, которые есть в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:03
2024-11-02T07:03
происшествия
жилье
москва
лариса долина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Допрошены 16 свидетелей, похищенное имущество не обнаружено и является значительным финансовым ресурсом", - говорится в документе. По делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной установлены два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев. Оба сейчас находятся в СИЗО, по домашним адресам фигурантов были проведены обыски, говорится в материалах дела. Летом Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест ущерб оценивается в более 200 миллионов рублей. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. В течение суток после получения заявления певицы сотрудники правоохранительных органов задержали курьера Анжелу Цырульникову, которая передавала деньги. Спустя продолжительное время был арестован ее подельник Леонид Леонтьев. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Вину он признал, показав, что действовал за денежное вознаграждение. СК продолжает устанавливать обстоятельства дела, срок следствия по которому продлен до 25 января. Сама же Долина подала иск в Хамовнический суд Москвы, в котором просит признать сделку недействительной. Он был объединен в одно производство со встречным иском покупательницы Полины Лурье к Долиной. Дело слушается в закрытом режиме, рассмотрение продолжится 12 ноября.
https://ria.ru/20241010/dolina-1977340137.html
https://ria.ru/20240827/dolina-1968679952.html
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происшествия, жилье, москва, лариса долина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Москва, Лариса Долина, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Долиной

Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Певица Лариса Долина . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Допрошены 16 свидетелей, похищенное имущество не обнаружено и является значительным финансовым ресурсом", - говорится в документе.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Суд закрыл процесс по иску Долиной о продаже квартиры
10 октября, 10:14
По делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной установлены два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев. Оба сейчас находятся в СИЗО, по домашним адресам фигурантов были проведены обыски, говорится в материалах дела.
Летом Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест ущерб оценивается в более 200 миллионов рублей.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. В течение суток после получения заявления певицы сотрудники правоохранительных органов задержали курьера Анжелу Цырульникову, которая передавала деньги. Спустя продолжительное время был арестован ее подельник Леонид Леонтьев. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Вину он признал, показав, что действовал за денежное вознаграждение.
СК продолжает устанавливать обстоятельства дела, срок следствия по которому продлен до 25 января.
Сама же Долина подала иск в Хамовнический суд Москвы, в котором просит признать сделку недействительной. Он был объединен в одно производство со встречным иском покупательницы Полины Лурье к Долиной.
Дело слушается в закрытом режиме, рассмотрение продолжится 12 ноября.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Курьера, получившую деньги Ларисы Долиной, оставили под стражей
27 августа, 10:34
 
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