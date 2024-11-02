https://ria.ru/20241102/skhema-1981482262.html

В Крыму рассказали о скрытой схеме Запада по вооружению Украины

В Крыму рассказали о скрытой схеме Запада по вооружению Украины - РИА Новости, 02.11.2024

В Крыму рассказали о скрытой схеме Запада по вооружению Украины

Запад имеет "скрытую" схему поставок дальнобойного оружия Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:06

2024-11-02T10:06

2024-11-02T10:06

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Запад имеет "скрытую" схему поставок дальнобойного оружия Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "У западных хозяев киевского режима есть скрытая схема поставок оружия. Все заявления о запретах - не более, чем создание себе алиби. А на самом деле, завтра доставят западные ракеты на Украину в разобранном виде, а послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают. А потом эти ракеты с украинской маркировкой полетят по нашим городам", - сказал Константинов. По его словам, в Киеве у власти засели беспринципные люди, которые будут бить везде, где достанут, и всем, что им дадут. "Недооценивать этой угрозы нельзя. Необходимо пресекать эти поползновения и уничтожать все их возможности серьёзно по нам ударить на корню, не церемонясь. Западу нравится играть в долгую, изводить нас, изматывать. А что в ответ перемалывается инфраструктура Украины, что в этой борьбе исчезает её народ - это им не интересно и не важно. Чтобы нам насолить они готовы обречь на уничтожение эту страну. И не только эту. Лишь бы только нанести максимальный урон России", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html

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в мире, украина, владимир константинов, россия