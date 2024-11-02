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В Крыму рассказали о скрытой схеме Запада по вооружению Украины - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:06 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/skhema-1981482262.html
В Крыму рассказали о скрытой схеме Запада по вооружению Украины
В Крыму рассказали о скрытой схеме Запада по вооружению Украины - РИА Новости, 02.11.2024
В Крыму рассказали о скрытой схеме Запада по вооружению Украины
Запад имеет "скрытую" схему поставок дальнобойного оружия Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:06
2024-11-02T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Запад имеет "скрытую" схему поставок дальнобойного оружия Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "У западных хозяев киевского режима есть скрытая схема поставок оружия. Все заявления о запретах - не более, чем создание себе алиби. А на самом деле, завтра доставят западные ракеты на Украину в разобранном виде, а послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают. А потом эти ракеты с украинской маркировкой полетят по нашим городам", - сказал Константинов. По его словам, в Киеве у власти засели беспринципные люди, которые будут бить везде, где достанут, и всем, что им дадут. "Недооценивать этой угрозы нельзя. Необходимо пресекать эти поползновения и уничтожать все их возможности серьёзно по нам ударить на корню, не церемонясь. Западу нравится играть в долгую, изводить нас, изматывать. А что в ответ перемалывается инфраструктура Украины, что в этой борьбе исчезает её народ - это им не интересно и не важно. Чтобы нам насолить они готовы обречь на уничтожение эту страну. И не только эту. Лишь бы только нанести максимальный урон России", - сказал Константинов.
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в мире, украина, владимир константинов, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Константинов, Россия
В Крыму рассказали о скрытой схеме Запада по вооружению Украины

Константинов: Запад имеет скрытую схему поставок дальнобойного оружия Украине

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Запад имеет "скрытую" схему поставок дальнобойного оружия Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
«
"У западных хозяев киевского режима есть скрытая схема поставок оружия. Все заявления о запретах - не более, чем создание себе алиби. А на самом деле, завтра доставят западные ракеты на Украину в разобранном виде, а послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают. А потом эти ракеты с украинской маркировкой полетят по нашим городам", - сказал Константинов.
По его словам, в Киеве у власти засели беспринципные люди, которые будут бить везде, где достанут, и всем, что им дадут.
"Недооценивать этой угрозы нельзя. Необходимо пресекать эти поползновения и уничтожать все их возможности серьёзно по нам ударить на корню, не церемонясь. Западу нравится играть в долгую, изводить нас, изматывать. А что в ответ перемалывается инфраструктура Украины, что в этой борьбе исчезает её народ - это им не интересно и не важно. Чтобы нам насолить они готовы обречь на уничтожение эту страну. И не только эту. Лишь бы только нанести максимальный урон России", - сказал Константинов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир КонстантиновРоссия
 
 
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