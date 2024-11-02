Рейтинг@Mail.ru
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 02.11.2024 (обновлено: 18:01 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/sk-1981564283.html
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области
Главное военное следственное управление СК России начало расследование гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:06
2024-11-02T18:01
специальная военная операция на украине
россия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981584406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79b2ae20d9b7c24d82fa24a0dc634c9c.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главное военное следственное управление СК России начало расследование гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Поводом для этого стала опубликованная в соцсетях фотография, на которой запечатлены российские бойцы, попавшие в украинский плен, без признаков жизни. У одного из них связаны руки за спиной, что может свидетельствовать о том, что военные погибли не во время боевого задания, а уже в плену, отметили в СК России."Временно исполняющий должность заместителя председателя СК России — руководителя ГВСУ Корпусов К. Е. поручил руководителю следственного управления ГВCУ СК России вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло", — говорится в релизе.Следователи должны выяснить точное место съемки и все обстоятельства произошедшего, зафиксировать доказательства и установить всех причастных к преступлению.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 2 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат, 180 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241101/sk-1981312177.html
https://ria.ru/20241018/volontery-1978642014.html
https://ria.ru/20241102/moskva-1981499042.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981584406_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_9d18093b33201045df72d16dd3069bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области

СК расследует обстоятельства гибели российских военнопленных в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Курской области
Военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главное военное следственное управление СК России начало расследование гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Поводом для этого стала опубликованная в соцсетях фотография, на которой запечатлены российские бойцы, попавшие в украинский плен, без признаков жизни. У одного из них связаны руки за спиной, что может свидетельствовать о том, что военные погибли не во время боевого задания, а уже в плену, отметили в СК России.
Последствия подрыва подворья Троицкого женского монастыря в селе Дурово-Бобрик в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
На украинских военных возбудили дело о подрыве монастыря в Курской области
1 ноября, 11:58
"Временно исполняющий должность заместителя председателя СК России — руководителя ГВСУ Корпусов К. Е. поручил руководителю следственного управления ГВCУ СК России вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло", — говорится в релизе.
Следователи должны выяснить точное место съемки и все обстоятельства произошедшего, зафиксировать доказательства и установить всех причастных к преступлению.
Волонтеры с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В ВСУ платят за убийство курских волонтеров, заявил доброволец
18 октября, 06:37
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 2 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат, 180 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Москве будут судить двух солдат ВСУ за преступления в Курской области
Вчера, 12:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала