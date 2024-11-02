https://ria.ru/20241102/sk-1981564283.html

СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области

СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024

СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области

Главное военное следственное управление СК России начало расследование гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:06

2024-11-02T16:06

2024-11-02T18:01

специальная военная операция на украине

россия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главное военное следственное управление СК России начало расследование гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Поводом для этого стала опубликованная в соцсетях фотография, на которой запечатлены российские бойцы, попавшие в украинский плен, без признаков жизни. У одного из них связаны руки за спиной, что может свидетельствовать о том, что военные погибли не во время боевого задания, а уже в плену, отметили в СК России."Временно исполняющий должность заместителя председателя СК России — руководителя ГВСУ Корпусов К. Е. поручил руководителю следственного управления ГВCУ СК России вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло", — говорится в релизе.Следователи должны выяснить точное место съемки и все обстоятельства произошедшего, зафиксировать доказательства и установить всех причастных к преступлению.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 2 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат, 180 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241101/sk-1981312177.html

https://ria.ru/20241018/volontery-1978642014.html

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россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), безопасность