https://ria.ru/20241102/sk-1981564283.html
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области
Главное военное следственное управление СК России начало расследование гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T16:06
2024-11-02T16:06
2024-11-02T18:01
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россия
курская область
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безопасность
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главное военное следственное управление СК России начало расследование гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Поводом для этого стала опубликованная в соцсетях фотография, на которой запечатлены российские бойцы, попавшие в украинский плен, без признаков жизни. У одного из них связаны руки за спиной, что может свидетельствовать о том, что военные погибли не во время боевого задания, а уже в плену, отметили в СК России."Временно исполняющий должность заместителя председателя СК России — руководителя ГВСУ Корпусов К. Е. поручил руководителю следственного управления ГВCУ СК России вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло", — говорится в релизе.Следователи должны выяснить точное место съемки и все обстоятельства произошедшего, зафиксировать доказательства и установить всех причастных к преступлению.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 2 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат, 180 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241101/sk-1981312177.html
https://ria.ru/20241018/volontery-1978642014.html
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россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
СК расследует гибель российских военнопленных в Курской области
СК расследует обстоятельства гибели российских военнопленных в Курской области
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Главное военное следственное управление СК России начало расследование гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Поводом для этого стала опубликованная в соцсетях фотография, на которой запечатлены российские бойцы, попавшие в украинский плен, без признаков жизни. У одного из них связаны руки за спиной, что может свидетельствовать о том, что военные погибли не во время боевого задания, а уже в плену, отметили в СК России.
"Временно исполняющий должность заместителя председателя СК России
— руководителя ГВСУ Корпусов К. Е. поручил руководителю следственного управления ГВCУ СК России вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло", — говорится в релизе.
Следователи должны выяснить точное место съемки и все обстоятельства произошедшего, зафиксировать доказательства и установить всех причастных к преступлению.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 2 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат, 180 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.