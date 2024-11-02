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В Алуште проверят историю о спортсмене, вытолкнувшем ребенка из маршрутки - РИА Новости, 02.11.2024
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11:42 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/sk-1981495240.html
В Алуште проверят историю о спортсмене, вытолкнувшем ребенка из маршрутки
В Алуште проверят историю о спортсмене, вытолкнувшем ребенка из маршрутки - РИА Новости, 02.11.2024
В Алуште проверят историю о спортсмене, вытолкнувшем ребенка из маршрутки
Следователи проверяют историю о тяжелоатлете, в Алуште ударившем подростка и вытолкнувшем его из маршрутки, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:42
2024-11-02T11:42
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Следователи проверяют историю о тяжелоатлете, в Алуште ударившем подростка и вытолкнувшем его из маршрутки, сообщает крымское управление СК РФ. "Организована проверка опубликованных в социальных сетях сведений о применении взрослым тяжелоатлетом насилия в отношении несовершеннолетнего в общественном транспорте Алушты. Сообщается, что после незначительного конфликта он ударил по лицу 13-летнего подростка, вытолкнув его из маршрутного автобуса", - говорится в релизе. Следователи устанавливают участников конфликта, родителей подростка и очевидцев, а также степень тяжести причиненного вреда.
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происшествия, алушта, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алушта, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Алуште проверят историю о спортсмене, вытолкнувшем ребенка из маршрутки

СК проверит историю о тяжелоатлете, вытолкнувшем подростка из маршрутки в Алуште

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Следователи проверяют историю о тяжелоатлете, в Алуште ударившем подростка и вытолкнувшем его из маршрутки, сообщает крымское управление СК РФ.
"Организована проверка опубликованных в социальных сетях сведений о применении взрослым тяжелоатлетом насилия в отношении несовершеннолетнего в общественном транспорте Алушты. Сообщается, что после незначительного конфликта он ударил по лицу 13-летнего подростка, вытолкнув его из маршрутного автобуса", - говорится в релизе.
Следователи устанавливают участников конфликта, родителей подростка и очевидцев, а также степень тяжести причиненного вреда.
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ПроисшествияАлуштаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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