https://ria.ru/20241102/sk-1981495240.html

В Алуште проверят историю о спортсмене, вытолкнувшем ребенка из маршрутки

В Алуште проверят историю о спортсмене, вытолкнувшем ребенка из маршрутки - РИА Новости, 02.11.2024

В Алуште проверят историю о спортсмене, вытолкнувшем ребенка из маршрутки

Следователи проверяют историю о тяжелоатлете, в Алуште ударившем подростка и вытолкнувшем его из маршрутки, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:42

2024-11-02T11:42

2024-11-02T11:42

происшествия

алушта

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Следователи проверяют историю о тяжелоатлете, в Алуште ударившем подростка и вытолкнувшем его из маршрутки, сообщает крымское управление СК РФ. "Организована проверка опубликованных в социальных сетях сведений о применении взрослым тяжелоатлетом насилия в отношении несовершеннолетнего в общественном транспорте Алушты. Сообщается, что после незначительного конфликта он ударил по лицу 13-летнего подростка, вытолкнув его из маршрутного автобуса", - говорится в релизе. Следователи устанавливают участников конфликта, родителей подростка и очевидцев, а также степень тяжести причиненного вреда.

https://ria.ru/20241028/cheljabinsk-1980464116.html

алушта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алушта, россия, следственный комитет россии (ск рф)