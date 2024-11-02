Рейтинг@Mail.ru
Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года колонии по делу о взятке - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 02.11.2024 (обновлено: 09:34 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/sk-1981475001.html
Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года колонии по делу о взятке
Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года колонии по делу о взятке - РИА Новости, 02.11.2024
Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года колонии по делу о взятке
Первореченский районный суд Владивостока назначил заместителю главы Владивостока Алексею Ляйферу 7,5 года колонии строгого режима по делу о получении взятки и... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:15
2024-11-02T09:34
происшествия
россия
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844948850_0:41:918:558_1920x0_80_0_0_1b90ed04739eaf4e63bfe6cf4f22eba3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока назначил заместителю главы Владивостока Алексею Ляйферу 7,5 года колонии строгого режима по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению полномочий, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю."Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Как уточняет прокуратура Приморья, также суд на 4 года лишил Ляйфера права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах и учреждениях. Приговор не вступил в законную силу.Обвинение ранее попросило для Ляйфера наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в 6 миллионов рублей, это 20-кратный размер взятки.Ляйфер находился под стражей с января 2023 года, в сентябре его перевели под домашний арест. Его судили по обвинению в том, что в декабре 2018 года в бытность замдиректора департамента имущественных отношений Приморья он получил 300 тысяч рублей от представителя компании, занимающейся строительством многоквартирных домов. Взятка полагалась за помощь в заключении договора об аренде во Владивостоке участка площадью более 10 тысяч квадратных метров без торгов.Кроме того, по версии обвинения, в декабре 2021 и январе 2022 года уже вице-мэр Ляйфер убедил начальника управления муниципальной собственностью города незаконно предоставить без торгов более 9 тысяч квадратных метров земли в городе в долевую собственность неких граждан для строительства капитальных гаражей. При этом размер участка превышал площадь запланированной застройки. Муниципальную землю продали, и разница между суммой, уплаченной при покупке, и реальной рыночной стоимостью участка превысила 38 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html
https://ria.ru/20241023/arashukov-1979547770.html
https://ria.ru/20241028/sk-1980442168.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844948850_94:0:910:612_1920x0_80_0_0_bfe42c79666f15b304ceff48bbf15fb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владивосток, приморский край
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край
Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года колонии по делу о взятке

СК: вице-мэра Владивостока Ляйфера осудили на 7,5 года колонии по делу о взятке

© Фото с сайта Думы города ВладивостокаАлексей Ляйфер
Алексей Ляйфер - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото с сайта Думы города Владивостока
Алексей Ляйфер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока назначил заместителю главы Владивостока Алексею Ляйферу 7,5 года колонии строгого режима по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению полномочий, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Суд арестовал первого замначальника метро Москвы по делу о взятках
24 октября, 20:05
Как уточняет прокуратура Приморья, также суд на 4 года лишил Ляйфера права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах и учреждениях. Приговор не вступил в законную силу.
Обвинение ранее попросило для Ляйфера наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в 6 миллионов рублей, это 20-кратный размер взятки.
Экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии Черный дельфин в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
У адвокатов Арашукова прошли обыски по делу о взятке в колонии
23 октября, 13:42
Ляйфер находился под стражей с января 2023 года, в сентябре его перевели под домашний арест. Его судили по обвинению в том, что в декабре 2018 года в бытность замдиректора департамента имущественных отношений Приморья он получил 300 тысяч рублей от представителя компании, занимающейся строительством многоквартирных домов. Взятка полагалась за помощь в заключении договора об аренде во Владивостоке участка площадью более 10 тысяч квадратных метров без торгов.
Кроме того, по версии обвинения, в декабре 2021 и январе 2022 года уже вице-мэр Ляйфер убедил начальника управления муниципальной собственностью города незаконно предоставить без торгов более 9 тысяч квадратных метров земли в городе в долевую собственность неких граждан для строительства капитальных гаражей. При этом размер участка превышал площадь запланированной застройки. Муниципальную землю продали, и разница между суммой, уплаченной при покупке, и реальной рыночной стоимостью участка превысила 38 миллионов рублей.
Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны России генерал-майор Александр Оглоблин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Новое дело о взятке возбудили против экс-чиновника Минобороны Оглоблина
28 октября, 09:46
 
ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала