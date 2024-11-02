https://ria.ru/20241102/sk-1981475001.html
Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года колонии по делу о взятке
Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года колонии по делу о взятке - РИА Новости, 02.11.2024
Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года колонии по делу о взятке
Первореченский районный суд Владивостока назначил заместителю главы Владивостока Алексею Ляйферу 7,5 года колонии строгого режима по делу о получении взятки и... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:15
2024-11-02T09:15
2024-11-02T09:34
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока назначил заместителю главы Владивостока Алексею Ляйферу 7,5 года колонии строгого режима по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению полномочий, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю."Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Как уточняет прокуратура Приморья, также суд на 4 года лишил Ляйфера права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах и учреждениях. Приговор не вступил в законную силу.Обвинение ранее попросило для Ляйфера наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в 6 миллионов рублей, это 20-кратный размер взятки.Ляйфер находился под стражей с января 2023 года, в сентябре его перевели под домашний арест. Его судили по обвинению в том, что в декабре 2018 года в бытность замдиректора департамента имущественных отношений Приморья он получил 300 тысяч рублей от представителя компании, занимающейся строительством многоквартирных домов. Взятка полагалась за помощь в заключении договора об аренде во Владивостоке участка площадью более 10 тысяч квадратных метров без торгов.Кроме того, по версии обвинения, в декабре 2021 и январе 2022 года уже вице-мэр Ляйфер убедил начальника управления муниципальной собственностью города незаконно предоставить без торгов более 9 тысяч квадратных метров земли в городе в долевую собственность неких граждан для строительства капитальных гаражей. При этом размер участка превышал площадь запланированной застройки. Муниципальную землю продали, и разница между суммой, уплаченной при покупке, и реальной рыночной стоимостью участка превысила 38 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html
https://ria.ru/20241023/arashukov-1979547770.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край
Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года колонии по делу о взятке
СК: вице-мэра Владивостока Ляйфера осудили на 7,5 года колонии по делу о взятке
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости.
Первореченский районный суд Владивостока назначил заместителю главы Владивостока Алексею Ляйферу 7,5 года колонии строгого режима по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению полномочий, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Как уточняет прокуратура Приморья, также суд на 4 года лишил Ляйфера права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах и учреждениях. Приговор не вступил в законную силу.
Обвинение ранее попросило для Ляйфера наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в 6 миллионов рублей, это 20-кратный размер взятки.
Ляйфер находился под стражей с января 2023 года, в сентябре его перевели под домашний арест. Его судили по обвинению в том, что в декабре 2018 года в бытность замдиректора департамента имущественных отношений Приморья он получил 300 тысяч рублей от представителя компании, занимающейся строительством многоквартирных домов. Взятка полагалась за помощь в заключении договора об аренде во Владивостоке участка площадью более 10 тысяч квадратных метров без торгов.
Кроме того, по версии обвинения, в декабре 2021 и январе 2022 года уже вице-мэр Ляйфер убедил начальника управления муниципальной собственностью города незаконно предоставить без торгов более 9 тысяч квадратных метров земли в городе в долевую собственность неких граждан для строительства капитальных гаражей. При этом размер участка превышал площадь запланированной застройки. Муниципальную землю продали, и разница между суммой, уплаченной при покупке, и реальной рыночной стоимостью участка превысила 38 миллионов рублей.