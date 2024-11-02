https://ria.ru/20241102/sirius-1981602666.html

"Сочи Парк" в Сириусе оправдался в ответ на обвинения в сатанизме

"Сочи Парк" в Сириусе оправдался в ответ на обвинения в сатанизме - РИА Новости, 02.11.2024

"Сочи Парк" в Сириусе оправдался в ответ на обвинения в сатанизме

Представители "Сочи Парка" на федеральной территории Сириус, которого активисты во время празднования Дня Рождения Бабы-Яги заподозрили в сатанизме, объяснили... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T19:03

2024-11-02T19:03

2024-11-02T19:03

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общество

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СИРИУС, 2 ноя – РИА Новости. Представители "Сочи Парка" на федеральной территории Сириус, которого активисты во время празднования Дня Рождения Бабы-Яги заподозрили в сатанизме, объяснили шествие мистических существ в костюмах и сотни тыкв, украшающих аллеи, популяризацией русских сказок. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что активисты в действиях представителей "Сочи Парка", праздновавшего День Рождения Бабы-Яги (с 12 октября до 10 ноября) с тыквами и в костюмах мифических существ, заприметили пропаганду сатанизма. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Сочи Парка", День Рождения Бабы-Яги отмечается на протяжении девяти лет, праздник популярен, в том числе среди туристов. "Тематическая составляющая "Сочи Парка" основана на русском национальном коде и популяризации русских сказок. Баба Яга — известный персонаж славянской мифологии и фольклора. Неслучайно именно она стала главным героем сказочной вселенной парка. Веселая, добрая и озорная старушка дружит с Кощеем, Богатырем, Лешим и Кикиморой и устраивает ежедневные встречи с поклонниками на территории своей резиденции", - пояснили агентству в пресс-службе парка. Программа празднования разделяется на две группы – дневную и вечернюю. Дневные развлечения проводятся для семей с детьми, а с наступлением темноты "здесь появляются таинственные существа из мистических сказок великого русского писателя Николая Гоголя", рассказывают в парке. В пресс-службе также пояснили, что День рождения Бабы Яги – осенний праздник, который завершает период сбора урожая, "поэтому аллеи парка в этот период украшают сотни тыкв, стогов сена и полевых цветов", заключила собеседница агентства. Сочинские общественники пока возмущений по поводу праздника не высказывали, тем более что, парк отмечает праздник Бабы-Яги каждый год, рассказала РИА Новости председатель общественного движение "За Сочи!" Елена Негоруца. Жалоб на празднование "Сочи Парка" не подавали и представители старообрядческой общины, которая исторически сформировалась в Имеретинской низменности. "Нужно понимать, что это исходит от людей, а не того, к какой религии они принадлежат… община, как юридическое лицо, и как церковь не имеет даже какого-то понимания, что там происходит в "Сочи Парках", - рассказал РИА Новости настоятель Старообрядческого Успенского храма в Сириусе Артем Ефимов.

https://ria.ru/20241031/bajden-1981050137.html

https://ria.ru/20241031/osminog-1981047007.html

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николай гоголь, россия, общество