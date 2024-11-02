https://ria.ru/20241102/sinoptik-1981465532.html

В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков, заявил синоптик

В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков, заявил синоптик - РИА Новости, 02.11.2024

В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков, заявил синоптик

Рекордное количество осадков выпало в Москве за сутки, 55% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T07:32

2024-11-02T07:32

2024-11-02T10:26

евгений тишковец

новгородская область

москва

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рекордное количество осадков выпало в Москве за сутки, 55% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки в Центральной России выпало небывалое за всю историю регулярных метеорологических измерений в начале ноября количество осадков. На опорной московской метеостанции ВДНХ за последние 24 часа в осадкомер попало 18 миллиметров, в центре столицы - на Балчуге – 23 миллиметра, Бутово – 29 миллиметров, что составляет 55% от всей ноябрьской нормы или три ведра дождевой воды на метр квадратный улиц", - написал Тишковец в Telegram-канале. Синоптик отметил, что больше всего осадков выпало в Новгородской области на метеостанции Холм - 45 миллиметров при месячной норме по региону от 51 до 63 миллиметров. "Дожди в ближайшие час-два могут перейти в заряды мокрого снега, и далее осадки пойдут на убыль. Начнется арктическое вторжение", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20241102/osadki-1981465032.html

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евгений тишковец, новгородская область, москва, общество