https://ria.ru/20241102/sinoptik-1981465532.html
В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков, заявил синоптик
В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков, заявил синоптик - РИА Новости, 02.11.2024
В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков, заявил синоптик
Рекордное количество осадков выпало в Москве за сутки, 55% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:32
2024-11-02T07:32
2024-11-02T10:26
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рекордное количество осадков выпало в Москве за сутки, 55% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки в Центральной России выпало небывалое за всю историю регулярных метеорологических измерений в начале ноября количество осадков. На опорной московской метеостанции ВДНХ за последние 24 часа в осадкомер попало 18 миллиметров, в центре столицы - на Балчуге – 23 миллиметра, Бутово – 29 миллиметров, что составляет 55% от всей ноябрьской нормы или три ведра дождевой воды на метр квадратный улиц", - написал Тишковец в Telegram-канале. Синоптик отметил, что больше всего осадков выпало в Новгородской области на метеостанции Холм - 45 миллиметров при месячной норме по региону от 51 до 63 миллиметров. "Дожди в ближайшие час-два могут перейти в заряды мокрого снега, и далее осадки пойдут на убыль. Начнется арктическое вторжение", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20241102/osadki-1981465032.html
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евгений тишковец, новгородская область, москва, общество
Евгений Тишковец, Новгородская область, Москва, Общество
В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков, заявил синоптик
За сутки в Москве выпало 55% от всей ноябрьской нормы осадков