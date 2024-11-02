https://ria.ru/20241102/shikhman-1981468898.html

Суд не стал рассматривать жалобу журналистки Шихман* на статус иноагента

Суд не стал рассматривать жалобу журналистки Шихман* на статус иноагента - РИА Новости, 02.11.2024

Суд не стал рассматривать жалобу журналистки Шихман* на статус иноагента

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанной иностранным агентом журналистки Ирины Шихман* об отказе в снятии с нее данного статуса, сообщили РИА... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:36

2024-11-02T08:36

2024-11-02T08:40

россия

ирина шихман

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанной иностранным агентом журналистки Ирины Шихман* об отказе в снятии с нее данного статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Шихман Ирине Юрьевне* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказала собеседница агентства.Минюст РФ признал Шихман* иноагентом в ноябре 2022 года. Она пыталась оспорить решение в судах, но получила отказы.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981430770.html

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россия, ирина шихман, общество