https://ria.ru/20241102/servis-1981614742.html

Сервис "жизненные ситуации" пользуется спросом у россиян, заявил Григоренко

Сервис "жизненные ситуации" пользуется спросом у россиян, заявил Григоренко - РИА Новости, 02.11.2024

Сервис "жизненные ситуации" пользуется спросом у россиян, заявил Григоренко

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал РИА Новости, что "жизненные ситуации" являются запросом россиян, они упрощают получение услуг, ведь в среднем одна... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T20:35

2024-11-02T20:35

2024-11-02T20:35

общество

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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал РИА Новости, что "жизненные ситуации" являются запросом россиян, они упрощают получение услуг, ведь в среднем одна такая ситуация содержит 16 госуслуг. "У граждан определенный запрос есть на получение не каждой услуги как самостоятельной услуги, а именно комплекса услуг, потому что обычно люди обращаются за услугой к государству, попадая в какую-то жизненную ситуацию … У нас в среднем, чтобы вы понимали, в одну "жизненную ситуацию" входит 16 услуг", - сказал он. Вице-премьер объяснил отличие "жизненной ситуации" от госуслуги на примере покупки машины. "Для гражданина покупка машины – это и есть жизненная ситуация. Но с точки зрения событий, которые составляют эту жизненную ситуацию, это энное количество событий в виде выбора машины, оформления страховки, кредита, регистрации в ГАИ, получения номеров и так далее", - прокомментировал он. Он добавил, что объединяя все услуги в одну, государство упрощает человеку возможность получения этих услуг, компонуя в "жизненную ситуацию", где каждая ситуация – это набор этих услуг.

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общество, дмитрий григоренко, гибдд мвд рф, россия