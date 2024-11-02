https://ria.ru/20241102/servis-1981614742.html
Сервис "жизненные ситуации" пользуется спросом у россиян, заявил Григоренко
Сервис "жизненные ситуации" пользуется спросом у россиян, заявил Григоренко - РИА Новости, 02.11.2024
Сервис "жизненные ситуации" пользуется спросом у россиян, заявил Григоренко
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал РИА Новости, что "жизненные ситуации" являются запросом россиян, они упрощают получение услуг, ведь в среднем одна... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T20:35
2024-11-02T20:35
2024-11-02T20:35
общество
дмитрий григоренко
гибдд мвд рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905231577_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3f6eeb7e4b07a54ce59850696673f044.jpg
КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал РИА Новости, что "жизненные ситуации" являются запросом россиян, они упрощают получение услуг, ведь в среднем одна такая ситуация содержит 16 госуслуг. "У граждан определенный запрос есть на получение не каждой услуги как самостоятельной услуги, а именно комплекса услуг, потому что обычно люди обращаются за услугой к государству, попадая в какую-то жизненную ситуацию … У нас в среднем, чтобы вы понимали, в одну "жизненную ситуацию" входит 16 услуг", - сказал он. Вице-премьер объяснил отличие "жизненной ситуации" от госуслуги на примере покупки машины. "Для гражданина покупка машины – это и есть жизненная ситуация. Но с точки зрения событий, которые составляют эту жизненную ситуацию, это энное количество событий в виде выбора машины, оформления страховки, кредита, регистрации в ГАИ, получения номеров и так далее", - прокомментировал он. Он добавил, что объединяя все услуги в одну, государство упрощает человеку возможность получения этих услуг, компонуя в "жизненную ситуацию", где каждая ситуация – это набор этих услуг.
https://ria.ru/20241102/servis--1981604213.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905231577_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_5c75db1182feb8dd9166ff852c064ccf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий григоренко, гибдд мвд рф, россия
Общество, Дмитрий Григоренко, ГИБДД МВД РФ, Россия
Сервис "жизненные ситуации" пользуется спросом у россиян, заявил Григоренко
Григоренко: сервис "жизненные ситуации" упрощает для россиян получение госуслуг
КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал РИА Новости, что "жизненные ситуации" являются запросом россиян, они упрощают получение услуг, ведь в среднем одна такая ситуация содержит 16 госуслуг.
"У граждан определенный запрос есть на получение не каждой услуги как самостоятельной услуги, а именно комплекса услуг, потому что обычно люди обращаются за услугой к государству, попадая в какую-то жизненную ситуацию … У нас в среднем, чтобы вы понимали, в одну "жизненную ситуацию" входит 16 услуг", - сказал он.
Вице-премьер объяснил отличие "жизненной ситуации" от госуслуги на примере покупки машины. "Для гражданина покупка машины – это и есть жизненная ситуация. Но с точки зрения событий, которые составляют эту жизненную ситуацию, это энное количество событий в виде выбора машины, оформления страховки, кредита, регистрации в ГАИ
, получения номеров и так далее", - прокомментировал он.
Он добавил, что объединяя все услуги в одну, государство упрощает человеку возможность получения этих услуг, компонуя в "жизненную ситуацию", где каждая ситуация – это набор этих услуг.