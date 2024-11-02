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На "Госуслугах" запустили сервис для переезда в другой регион - РИА Новости, 02.11.2024
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19:14 02.11.2024 (обновлено: 19:16 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/servis--1981604213.html
На "Госуслугах" запустили сервис для переезда в другой регион
На "Госуслугах" запустили сервис для переезда в другой регион - РИА Новости, 02.11.2024
На "Госуслугах" запустили сервис для переезда в другой регион
Сервис "жизненная ситуация" для переезда в другой регион запущен на портале "Госуслуги", рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T19:14
2024-11-02T19:16
общество
россия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сервис "жизненная ситуация" для переезда в другой регион запущен на портале "Госуслуги", рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Так, благодаря сервису люди, которые меняют постоянное место жительства, могут получить все необходимые государственные услуги в одном месте комплексно на портале госуслуг по принципу "жизненной ситуации".В аппарате вице-премьера объяснили, что "жизненная ситуация" для планирования и осуществления переезда позволяет с помощью портала госуслуг подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детсад, переоформить пенсии и социальные выплаты, а также встать на учет в военкомате."Сервис "жизненная ситуация" для переезда поможет людям проще и быстрее оформить все документы, а вместо визитов в ведомства сосредоточиться на решении более важных вопросов", - сказал Григоренко, слова которого приводят в аппарате.Ожидается, что в 2025 году благодаря "жизненной ситуации" для переезда в другой регион в два раза сократятся сроки оформления необходимых документов - с 20 до 10 дней. Количество необходимых документов планируется сократить в три раза - с 15 до 5, а число очных визитов в ведомства - с 8 до 4.На данный момент запущено 16 федеральных "жизненных ситуаций" на порталах "Госуслуги" и "МСП.РФ". А сервисами "жизненные ситуации" воспользовались около 1,5 миллиона человек. До конца 2024 года планируется запуск 34 "жизненных ситуаций" федерального уровня. При этом планируется, что до конца 2024 года будет запущено 85 региональных "жизненных ситуаций".
https://ria.ru/20241021/servis-1979084378.html
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общество, россия, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко
На "Госуслугах" запустили сервис для переезда в другой регион

Аппарат Григоренко: на "Госуслугах" запущен сервис для переезда в другой регион

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сервис "жизненная ситуация" для переезда в другой регион запущен на портале "Госуслуги", рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Так, благодаря сервису люди, которые меняют постоянное место жительства, могут получить все необходимые государственные услуги в одном месте комплексно на портале госуслуг по принципу "жизненной ситуации".
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В аппарате вице-премьера объяснили, что "жизненная ситуация" для планирования и осуществления переезда позволяет с помощью портала госуслуг подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детсад, переоформить пенсии и социальные выплаты, а также встать на учет в военкомате.
"Сервис "жизненная ситуация" для переезда поможет людям проще и быстрее оформить все документы, а вместо визитов в ведомства сосредоточиться на решении более важных вопросов", - сказал Григоренко, слова которого приводят в аппарате.
Ожидается, что в 2025 году благодаря "жизненной ситуации" для переезда в другой регион в два раза сократятся сроки оформления необходимых документов - с 20 до 10 дней. Количество необходимых документов планируется сократить в три раза - с 15 до 5, а число очных визитов в ведомства - с 8 до 4.
На данный момент запущено 16 федеральных "жизненных ситуаций" на порталах "Госуслуги" и "МСП.РФ". А сервисами "жизненные ситуации" воспользовались около 1,5 миллиона человек. До конца 2024 года планируется запуск 34 "жизненных ситуаций" федерального уровня. При этом планируется, что до конца 2024 года будет запущено 85 региональных "жизненных ситуаций".
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