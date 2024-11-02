https://ria.ru/20241102/serbija-1981465152.html
"Убеждения не продаются". Вице-премьер Сербии прокомментировал санкции США
"Убеждения не продаются". Вице-премьер Сербии прокомментировал санкции США - РИА Новости, 02.11.2024
"Убеждения не продаются". Вице-премьер Сербии прокомментировал санкции США
Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал РИА Новости, что санкции США, наложенные на него, затрудняют политическую карьеру, но убеждения не выставляются на РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:25
2024-11-02T07:25
2024-11-02T07:25
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МИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал РИА Новости, что санкции США, наложенные на него, затрудняют политическую карьеру, но убеждения не выставляются на продажу. "Это (санкции - ред.) затрудняет мою политическую карьеру, общение с коллегами из стран Запада. В любом случае это дает дополнительную почву для нападок на меня. Это произошло не за одну минуту. Меня предупреждали, что если вы продолжите гнуть свою политику, то такие последствия наступят. Но ни моя политика, ни мои убеждения не выставляются на продажу", - сказал Вулин в рамках Второй международной конференции по евразийской безопасности. Он подчеркнул, что сделал все зависящее от себя, чтобы отношения Сербии и России были на лучшем уровне. "Я продолжу делать то, во что я верю. Потому что в конце концов будет важно - делал ли ты то, во что верил. Я не русский агент, я сербский политик", - заключил вице-премьер.
https://ria.ru/20241024/serbija-1979723923.html
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сша, сербия, россия, александр вулин, цены на нефть
США, Сербия, Россия, Александр Вулин, Цены на нефть
"Убеждения не продаются". Вице-премьер Сербии прокомментировал санкции США
Вице-премьер Сербии Вулин: санкции США затрудняют политическую карьеру
МИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал РИА Новости, что санкции США, наложенные на него, затрудняют политическую карьеру, но убеждения не выставляются на продажу.
"Это (санкции - ред.) затрудняет мою политическую карьеру, общение с коллегами из стран Запада. В любом случае это дает дополнительную почву для нападок на меня. Это произошло не за одну минуту. Меня предупреждали, что если вы продолжите гнуть свою политику, то такие последствия наступят. Но ни моя политика, ни мои убеждения не выставляются на продажу", - сказал Вулин в рамках Второй международной конференции по евразийской безопасности.
Он подчеркнул, что сделал все зависящее от себя, чтобы отношения Сербии и России
были на лучшем уровне.
"Я продолжу делать то, во что я верю. Потому что в конце концов будет важно - делал ли ты то, во что верил. Я не русский агент, я сербский политик", - заключил вице-премьер.