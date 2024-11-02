https://ria.ru/20241102/senator-1981457566.html

В Совфеде раскрыли сумму материнского капитала в 2025 году

В Совфеде раскрыли сумму материнского капитала в 2025 году - РИА Новости, 02.11.2024

В Совфеде раскрыли сумму материнского капитала в 2025 году

Сумма материнского капитала в России в 2025 году на первого ребенка должна составить 676 тысяч рублей, а на второго или последующих детей — 893 тысячи рублей,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T03:58

2024-11-02T03:58

2024-11-02T05:26

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ольга епифанова

госдума рф

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сумма материнского капитала в России в 2025 году на первого ребенка должна составить 676 тысяч рублей, а на второго или последующих детей — 893 тысячи рублей, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "В 2025 году материнский капитал планируют проиндексировать на 7,3%. Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, который пока находится на рассмотрении Госдумы, в 2025 году материнский капитал должен составить на первого ребёнка 676 398,58 рубля, на второго или последующих детей — 893 835,55 рубля. Получить обновленный маткапитал можно будет родителям первого ребёнка в том случае, если чадо было рождено или усыновлено не ранее 1 января 2020 года. Кстати, точно такой же будет сумма маткапитала, если второй ребёнок появился на свет до 2020 года", - сказала Епифанова. При этом, отметила сенатор, если родители взяли материнский капитал на первого ребенка, но в семье появился второй малыш, то они смогут рассчитывать только на доплату в размере 217 436,97 рублей, а не на полную сумму маткапитала для второго и последующих детей. "Материнский капитал выдается и повышается в беззаявительном порядке. Обращаю внимание на то что, если после 1 февраля 2025 года доступные средства маткапитала не увеличатся, следует обратиться в Соцфонд", - напомнила парламентарий.

https://ria.ru/20241101/deputat-1981255476.html

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общество, россия, ольга епифанова, госдума рф