https://ria.ru/20241102/senator-1981457566.html
В Совфеде раскрыли сумму материнского капитала в 2025 году
В Совфеде раскрыли сумму материнского капитала в 2025 году - РИА Новости, 02.11.2024
В Совфеде раскрыли сумму материнского капитала в 2025 году
Сумма материнского капитала в России в 2025 году на первого ребенка должна составить 676 тысяч рублей, а на второго или последующих детей — 893 тысячи рублей,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T03:58
2024-11-02T03:58
2024-11-02T05:26
общество
россия
ольга епифанова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:167:3064:1891_1920x0_80_0_0_99742a26a18567a8486a8a16dd5443e3.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сумма материнского капитала в России в 2025 году на первого ребенка должна составить 676 тысяч рублей, а на второго или последующих детей — 893 тысячи рублей, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "В 2025 году материнский капитал планируют проиндексировать на 7,3%. Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, который пока находится на рассмотрении Госдумы, в 2025 году материнский капитал должен составить на первого ребёнка 676 398,58 рубля, на второго или последующих детей — 893 835,55 рубля. Получить обновленный маткапитал можно будет родителям первого ребёнка в том случае, если чадо было рождено или усыновлено не ранее 1 января 2020 года. Кстати, точно такой же будет сумма маткапитала, если второй ребёнок появился на свет до 2020 года", - сказала Епифанова. При этом, отметила сенатор, если родители взяли материнский капитал на первого ребенка, но в семье появился второй малыш, то они смогут рассчитывать только на доплату в размере 217 436,97 рублей, а не на полную сумму маткапитала для второго и последующих детей. "Материнский капитал выдается и повышается в беззаявительном порядке. Обращаю внимание на то что, если после 1 февраля 2025 года доступные средства маткапитала не увеличатся, следует обратиться в Соцфонд", - напомнила парламентарий.
https://ria.ru/20241101/deputat-1981255476.html
https://ria.ru/20241101/eda-1981257189.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ольга епифанова, госдума рф
Общество, Россия, Ольга Епифанова, Госдума РФ
В Совфеде раскрыли сумму материнского капитала в 2025 году
Сенатор Епифанова назвала сумму материнского капитала в 2025 году
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сумма материнского капитала в России в 2025 году на первого ребенка должна составить 676 тысяч рублей, а на второго или последующих детей — 893 тысячи рублей, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"В 2025 году материнский капитал планируют проиндексировать на 7,3%. Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, который пока находится на рассмотрении Госдумы
, в 2025 году материнский капитал должен составить на первого ребёнка 676 398,58 рубля, на второго или последующих детей — 893 835,55 рубля. Получить обновленный маткапитал можно будет родителям первого ребёнка в том случае, если чадо было рождено или усыновлено не ранее 1 января 2020 года. Кстати, точно такой же будет сумма маткапитала, если второй ребёнок появился на свет до 2020 года", - сказала Епифанова.
При этом, отметила сенатор, если родители взяли материнский капитал на первого ребенка, но в семье появился второй малыш, то они смогут рассчитывать только на доплату в размере 217 436,97 рублей, а не на полную сумму маткапитала для второго и последующих детей.
"Материнский капитал выдается и повышается в беззаявительном порядке. Обращаю внимание на то что, если после 1 февраля 2025 года доступные средства маткапитала не увеличатся, следует обратиться в Соцфонд", - напомнила парламентарий.