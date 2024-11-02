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В Самаре при взрыве газа в квартире пострадала женщина - РИА Новости, 02.11.2024
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13:37 02.11.2024 (обновлено: 13:57 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/samara-1981522604.html
В Самаре при взрыве газа в квартире пострадала женщина
В Самаре при взрыве газа в квартире пострадала женщина - РИА Новости, 02.11.2024
В Самаре при взрыве газа в квартире пострадала женщина
Взрыв газа произошел в квартире в доме на улице Георгия Димитрова в Самаре, в результате пострадала женщина, сообщило СУСК России по Самарской области в своем... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:37
2024-11-02T13:57
происшествия
самара
россия
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САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Взрыв газа произошел в квартире в доме на улице Георгия Димитрова в Самаре, в результате пострадала женщина, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, сегодня в квартире жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Георгия Димитрова в Кировском районе города Самары, произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадала 75-летняя женщина", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас пострадавшая госпитализирована в больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Следователи организовали доследственную проверку, они выехали на место происшествия.Прокуратура региона уточнила, что в результате происшествия другие квартиры не пострадали, угрозы дому нет. "Пенсионерке была оказана необходимая помощь в медицинском учреждении, она направлена на амбулаторное лечение. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства сфере газоснабжения", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре при взрыве газа в квартире пострадала женщина

ВСК: в Самаре в квартире произошел взрыв газа, пострадала женщина

© СУ СК России по Самарской областиСотрудник Следственного комитета на месте взрыва газа в жилом доме в Самаре. Кадр видео
Сотрудник Следственного комитета на месте взрыва газа в жилом доме в Самаре. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© СУ СК России по Самарской области
Сотрудник Следственного комитета на месте взрыва газа в жилом доме в Самаре. Кадр видео
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САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Взрыв газа произошел в квартире в доме на улице Георгия Димитрова в Самаре, в результате пострадала женщина, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, сегодня в квартире жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Георгия Димитрова в Кировском районе города Самары, произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадала 75-летняя женщина", - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас пострадавшая госпитализирована в больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Следователи организовали доследственную проверку, они выехали на место происшествия.
Прокуратура региона уточнила, что в результате происшествия другие квартиры не пострадали, угрозы дому нет. "Пенсионерке была оказана необходимая помощь в медицинском учреждении, она направлена на амбулаторное лечение. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства сфере газоснабжения", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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ПроисшествияСамараРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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