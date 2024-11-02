https://ria.ru/20241102/ryba-1981617419.html

Госветслужба Подмосковья провела более тысячи исследований рыбы на рынках

Госветслужба Подмосковья провела более тысячи исследований рыбы на рынках - РИА Новости, 02.11.2024

Госветслужба Подмосковья провела более тысячи исследований рыбы на рынках

Более тысячи исследований рыбы разных пород провели на рынках специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T21:03

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более тысячи исследований рыбы разных пород провели на рынках специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Также исследования были взяты у морских рыб - трески, минтая, горбуши и речного карпа, амура, толстолобика и других видов рыб. Взято 996 проб на органолептические показатели и паразитарную частоту. В результате проведенных мероприятий отклонений от нормы не обнаружено, вся продукция прошла проверку. В ведомстве отметили, что при покупке рыбы стоит обращать внимание на ее запах – он должен быть свежий, морской или речной. Наличие неприятного, резкого запаха — повод отказаться от покупки. Глаза рыбы должны быть прозрачными и яркими, без помутнения, а жабры ярко-красного или розового цвета, без серого налета. Также уточнили, что продавец в обязательном порядке должен иметь при себе ветеринарные сопроводительные документы.

https://ria.ru/20241101/zhkkh-1981423092.html

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