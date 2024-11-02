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"Есть разница": на Западе рассказали о причинах победы России на Украине - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/rossiya-1981624684.html
"Есть разница": на Западе рассказали о причинах победы России на Украине
"Есть разница": на Западе рассказали о причинах победы России на Украине - РИА Новости, 02.11.2024
"Есть разница": на Западе рассказали о причинах победы России на Украине
Российские военные побеждают в зоне СВО по той причине, что, в отличие от украинских солдат, они идут защищать Родину добровольно, заявил ирландский журналист... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T22:19
2024-11-02T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир зеленский
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские военные побеждают в зоне СВО по той причине, что, в отличие от украинских солдат, они идут защищать Родину добровольно, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."В то время как украинцев, оставшихся в стране, похищают и вынуждают сражаться за коррумпированного диктатора, контролируемого НАТО, русские добровольно идут на борьбу, которую они воспринимают как экзистенциальную для своей Родины", — написал он.По словам журналиста, именно в этом заключается разница между солдатами двух армий и именно поэтому Россия побеждает.В октябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал зачисление на контракт единственной формой привлечения граждан для участия в специальной военной операции. По его словам, работа по комплектованию Вооруженных сил контрактниками и их поддержке будет продолжена до достижения полной и окончательной победы России.В то же время на Украине, как в понедельник сообщило издание "Страна.ua", суды начали наказывать граждан за публикацию видео силовой мобилизации. В интернете широко распространены видеоролики, на которых представители местных военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20241102/zapad-1981553909.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский, дмитрий медведев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
"Есть разница": на Западе рассказали о причинах победы России на Украине

Боуз: российские военные побеждают, так как добровольно идут защищать Родину

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские военные побеждают в зоне СВО по той причине, что, в отличие от украинских солдат, они идут защищать Родину добровольно, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"В то время как украинцев, оставшихся в стране, похищают и вынуждают сражаться за коррумпированного диктатора, контролируемого НАТО, русские добровольно идут на борьбу, которую они воспринимают как экзистенциальную для своей Родины", — написал он.
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По словам журналиста, именно в этом заключается разница между солдатами двух армий и именно поэтому Россия побеждает.
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В то же время на Украине, как в понедельник сообщило издание "Страна.ua", суды начали наказывать граждан за публикацию видео силовой мобилизации. В интернете широко распространены видеоролики, на которых представители местных военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевВладимир Путин
 
 
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