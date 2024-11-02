https://ria.ru/20241102/rossiya-1981624684.html

"Есть разница": на Западе рассказали о причинах победы России на Украине

"Есть разница": на Западе рассказали о причинах победы России на Украине - РИА Новости, 02.11.2024

"Есть разница": на Западе рассказали о причинах победы России на Украине

Российские военные побеждают в зоне СВО по той причине, что, в отличие от украинских солдат, они идут защищать Родину добровольно, заявил ирландский журналист... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T22:19

2024-11-02T22:19

2024-11-02T22:19

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские военные побеждают в зоне СВО по той причине, что, в отличие от украинских солдат, они идут защищать Родину добровольно, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."В то время как украинцев, оставшихся в стране, похищают и вынуждают сражаться за коррумпированного диктатора, контролируемого НАТО, русские добровольно идут на борьбу, которую они воспринимают как экзистенциальную для своей Родины", — написал он.По словам журналиста, именно в этом заключается разница между солдатами двух армий и именно поэтому Россия побеждает.В октябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал зачисление на контракт единственной формой привлечения граждан для участия в специальной военной операции. По его словам, работа по комплектованию Вооруженных сил контрактниками и их поддержке будет продолжена до достижения полной и окончательной победы России.В то же время на Украине, как в понедельник сообщило издание "Страна.ua", суды начали наказывать граждан за публикацию видео силовой мобилизации. В интернете широко распространены видеоролики, на которых представители местных военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241102/zapad-1981553909.html

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