https://ria.ru/20241102/rossiya-1981568929.html

МИД заявил о готовности развивать отношения с Ботсваной

МИД заявил о готовности развивать отношения с Ботсваной - РИА Новости, 02.11.2024

МИД заявил о готовности развивать отношения с Ботсваной

Россия приветствует успешное проведение в Ботсване выборов, в результате которых к власти пришел новый президент, и подтверждает готовность развивать... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T16:28

2024-11-02T16:28

2024-11-02T16:28

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия приветствует успешное проведение в Ботсване выборов, в результате которых к власти пришел новый президент, и подтверждает готовность развивать дружественные отношения со страной, сообщили в МИД РФ. Парламентские выборы в Ботсване состоялись 30 октября. В соответствии с избирательной системой страны победившей объявляют первую партию, которая получает 31 место из 61, и она должна назначить президентом своего кандидата. В пятницу президент Ботсваны от правящей Демократической партии Мокветси Масиси признал поражение на выборах. Главный судья Ботсваны Терренс Ранноване также в пятницу объявил главу лидирующей на выборах оппозиционной партии "Зонтик за демократические перемены" Думу Боко избранным президентом. "В Москве приветствуют успешное проведение выборов в Ботсване - важнейшего внутриполитического события в жизни этого государства - и подтверждают готовность к дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-ботсванских отношений", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Отмечается, что выборы в Ботсване, согласно оценкам международных наблюдателей, прошли в мирной обстановке, каких-либо серьезных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не было выявлено.

https://ria.ru/20241102/glava-1981487771.html

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