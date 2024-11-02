https://ria.ru/20241102/rossiya-1981504775.html

Россия и Норвегия договорились об управлении рыбными ресурсами

Россия и Норвегия договорились об управлении рыбными ресурсами - РИА Новости, 02.11.2024

Россия и Норвегия договорились об управлении рыбными ресурсами

Россия и Норвегия утвердили общий допустимый улов трески, пикши и других видов водных биоресурсов на 2025 год, обсудили вопросы регулирования рыболовства в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:32

2024-11-02T12:32

2024-11-02T12:32

норвегия

россия

норвежское море

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

баренцево море

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Норвегия утвердили общий допустимый улов трески, пикши и других видов водных биоресурсов на 2025 год, обсудили вопросы регулирования рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях и меры по его контролю, включая порядок выдачи разрешений на промысел рыбы, сообщает Росрыболовство. "Завершила работу 54-я сессия смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). Встречи проходили в режиме видеоконференцсвязи. В ходе сессии стороны обменялись данными научных исследований и статистики о вылове за 2023 год и истекший период 2024 года, утвердили общий допустимый улов трески, пикши и других видов водных биоресурсов на 2025 год. Кроме того, обсудили вопросы регулирования рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях и меры по его контролю, включая порядок выдачи разрешений на промысел рыбы", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что российскую делегацию возглавил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую - постоянный заместитель министра промышленности, торговли и рыболовства Норвегии Метте И. Викборг. По итогам сессии был подписан протокол, добавили там. "Такие встречи являются важным элементом нашего сотрудничества, в основе которого – межгосударственная правовая основа, учитывающая исторический опыт взаимоотношений в области рыболовства, а также определяющая, что значительная часть живых морских ресурсов Баренцева и Норвежского морей представляет единый экологический комплекс, эксплуатируемый рыбаками обеих стран", - приводятся в сообщении слова Шестакова. Сотрудничество России и Норвегии осуществляется на основе соглашения между правительством СССР и правительством Королевства Норвегии о сотрудничестве в области рыболовства от 11 апреля 1975 года и соглашения между правительством СССР и правительством Королевства Норвегии о взаимных отношениях в области рыболовства от 15 октября 1976 года. Решения, принимаемые на ежегодных сессиях СРНК, позволяют более рационально использовать и регулировать общие запасы России и Норвегии в Баренцевом море.

https://ria.ru/20241013/losos-1977799146.html

https://ria.ru/20241009/matvienko-1977210882.html

норвегия

россия

норвежское море

баренцево море

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норвегия, россия, норвежское море, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), баренцево море, экономика, в мире