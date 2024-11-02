Россия и Норвегия договорились об управлении рыбными ресурсами
Россия и Норвегия утвердили общий допустимый улов трески и пикши на 2025 год
Промышленная ловля трески. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Норвегия утвердили общий допустимый улов трески, пикши и других видов водных биоресурсов на 2025 год, обсудили вопросы регулирования рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях и меры по его контролю, включая порядок выдачи разрешений на промысел рыбы, сообщает Росрыболовство.
"Завершила работу 54-я сессия смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). Встречи проходили в режиме видеоконференцсвязи. В ходе сессии стороны обменялись данными научных исследований и статистики о вылове за 2023 год и истекший период 2024 года, утвердили общий допустимый улов трески, пикши и других видов водных биоресурсов на 2025 год. Кроме того, обсудили вопросы регулирования рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях и меры по его контролю, включая порядок выдачи разрешений на промысел рыбы", - говорится в сообщении.
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В ведомстве рассказали, что российскую делегацию возглавил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую - постоянный заместитель министра промышленности, торговли и рыболовства Норвегии Метте И. Викборг. По итогам сессии был подписан протокол, добавили там.
"Такие встречи являются важным элементом нашего сотрудничества, в основе которого – межгосударственная правовая основа, учитывающая исторический опыт взаимоотношений в области рыболовства, а также определяющая, что значительная часть живых морских ресурсов Баренцева и Норвежского морей представляет единый экологический комплекс, эксплуатируемый рыбаками обеих стран", - приводятся в сообщении слова Шестакова.
Сотрудничество России и Норвегии осуществляется на основе соглашения между правительством СССР и правительством Королевства Норвегии о сотрудничестве в области рыболовства от 11 апреля 1975 года и соглашения между правительством СССР и правительством Королевства Норвегии о взаимных отношениях в области рыболовства от 15 октября 1976 года. Решения, принимаемые на ежегодных сессиях СРНК, позволяют более рационально использовать и регулировать общие запасы России и Норвегии в Баренцевом море.
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