https://ria.ru/20241102/rossiya-1981409266.html

Россия сотворила мясное чудо

Россия сотворила мясное чудо - РИА Новости, 02.11.2024

Россия сотворила мясное чудо

России удалось совершить настоящую революцию, если не сказать чудо, на рынке животноводства — от повального импорта "ножек Буша" до полного самообеспечения и... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:00

2024-11-02T08:00

2024-11-02T08:01

аналитика

россия

производство

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России удалось совершить настоящую революцию, если не сказать чудо, на рынке животноводства — от повального импорта "ножек Буша" до полного самообеспечения и даже экспорта собственной продукции на зарубежные рынки. Теперь российское мясо — четвертое в мире по объемам производства.Дешевые импортные окорочка в годы безденежья и пустых полок стали в некотором роде спасением для населения, хотя к их качеству имелись большие вопросы. Зависимость от импорта была колоссальная — 70 процентов потребления. Любопытно, что кризис 1998 года и дикая девальвация принесли России и пользу, потому что импорт стал настолько дорогим, что подтолкнул американские фонды вкладывать свои деньги в создание первых современных птицефабрик на территории самой России. Ведь они же понимали, что десятки миллионов россиян будут хотеть есть, а на рынке практически никакой конкуренции.Важным этапом для развития отрасли стал приход в 1999 году в Министерство сельского хозяйства Алексея Гордеева. Именно тогда власти обратили внимание на колоссальный уровень зависимости от зарубежной еды. И начался наконец трудный и долгий, но необходимый путь к тому, чтобы кормить себя самим. Вряд ли тогда прогноз о геополитическом разделении мира на две части был актуален, дело было скорее в банальном понимании, что если завтра в США разразится эпидемия в животноводстве или произойдет техногенная катастрофа, то они будут обеспечивать в первую очередь себя, а не россиян.Однако как изменить устоявшийся порядок и сделать правила игры более выгодными для строительства местных птицефабрик и свиноферм? Москва пошла по абсолютно прагматичному пути, который всегда используется странами для защиты собственного рынка и интересов: в 2003 году были введены квоты на импорт мяса, а на сверхквоты установили заградительные таможенные пошлины.Искусственное ограничение предложения сразу привело к росту цен на товар. И какое-то время россиянам пришлось действительно переплачивать за мясо, чтобы потом иметь возможность есть российское и получить многообразие выбора. Цель была — сделать местное производство выгодным бизнесом, чтобы туда захотели идти инвесторы. Рост цен поднял доходы отечественных компаний, которые ранее выживали на грани рентабельности из-за засилья импорта и низких цен. Теперь же у них стали расти доходы, появился "жирок" и желание вкладывать эти дополнительные доходы в расширение производств и строительство новых птицефабрик и свиноферм. Это сразу мотивировало инвесторов, в том числе зарубежных, вкладываться в производство на территории России.На первых порах инвестиции текли именно в производство курятины, а не свинины или говядины, потому что это мясо едят все категории граждан, но главное — срок окупаемости значительно меньше: времени от яйца до получения куска курицы требуется значительно меньше, чем куска свинины или говядины. Но с введением пошлин и повышением рентабельности мясных производств деньги стали вкладывать и в свинофермы.Любопытно, что первыми серьезными инвесторами выступали в обоих случаях зарубежные компании, которые (кроме денег) привезли в нашу страну и технологии, и оборудование, и современные знания, потому что Россия за годы после развала СССР, конечно, успела многое растерять и отстать в технологическом плане.Наряду с ограничением импорта правительство также стало разрабатывать и применять меры поддержки животноводства в рамках госпрограмм и развития АПК. В середине нулевых компании впервые получили льготные кредиты от государства, а банки с радостью стали давать взаймы фермерам, которые до этого считались очень ненадежными заемщиками.В 2008-2012 годах появилась госпрограмма, которая помогала строить новые производства и модернизовать на современный лад старые, завозить беспошлинно племенной материал и многое другое. Щедрость государства была напрямую связана с тем, что у России появились деньги благодаря ее недрам. Во-первых, в страну потекли огромные доходы от продажи нефти и газа. Во-вторых — Россия смогла оставлять эти доходы себе, а не отдавать МВФ на оплату кредитов, которые набрала в 90-х. Досрочное погашение долга МВФ — это одно из лучших решений тех лет. И третий важный фактор — рост благосостояния россиян и логичное их желание есть больше мяса в связи с этим. За 20 лет (с 2003 по 2023 год) россияне стали есть в два раза больше птицы и свинины.Также стоит отдать должное тому, что власти при вступлении России в ВТО отстояли рынок животноводства (а это удалось не по всем отраслям). Кроме того, с тех пор государство беспрерывно поддерживало сельское хозяйство. Производство внутри страны расширялось, работать в отрасли стало престижно, в нее начали приходить люди, не говоря, конечно, о зарубежных инновациях и технологиях.В конце концов это привело к тому, что Россия перевыполнила свою цель и вышла на стопроцентное самообеспечение мясом птицы и свининой к 2022 году. Хотя по доктрине продовольственной безопасности нужно было к этому моменту довести уровень до 85 процентов. России удалось добиться четвертого места среди крупнейших мировых производителей мяса.И это в какой-то момент стало даже проблемой. Птицефабрики и свиноводы столкнулись с тем, что уперлись в потолок, когда расти только за счет внутреннего рынка уже невозможно, это только еще больше обваливает цены и загоняет фермеров в опасную низкую рентабельность. Поэтому несколько лет назад начался следующий важный этап — экспорт нашего мяса за границу. А зарубежный рынок мяса довольно закрытый и конкурентный. Например, чтобы пробиться на крупнейший и важнейший китайский рынок, одних усилий компаний было недостаточно — потребовалось привлечение первых лиц государств. Только после долгих переговоров на высшем уровне Пекин снял ограничения и дал зеленый свет российскому мясу. И подобная ситуация, на самом деле, не только с продовольствием: чтобы попасть на экспортные рынки, где есть ограничения и запреты, продвигать нашу продукцию нужно зачастую через руководителей государства.Сложности экспорта — не единственный вызов, с которым сталкивается российское животноводство. При огромных успехах в области птице- и свиноводства у него более скромные результаты в производстве говядины. Впрочем, жизнь доказывает, что для России не существует нерешаемых задач. Тут главное — поставить цель.

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https://ria.ru/20241021/smert-1979001502.html

https://ria.ru/20241024/putin-1979666790.html

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

аналитика, россия, производство