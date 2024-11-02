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"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada в октябре - РИА Новости, 02.11.2024
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11:06 02.11.2024 (обновлено: 11:46 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/rossija-1981490108.html
"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada в октябре
"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada в октябре - РИА Новости, 02.11.2024
"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada в октябре
Продажи автомобилей Lada в России в октябре выросли на 4,8% в годовом выражении, до 42,9 тысячи единиц, а за январь-октябрь рост составил 33,3% по отношению к... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:06
2024-11-02T11:46
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России в октябре выросли на 4,8% в годовом выражении, до 42,9 тысячи единиц, а за январь-октябрь рост составил 33,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 377,9 тысячи авто, говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа"."По итогам октября в России продано 42 875 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 4,8% выше, чем в октябре прошлого года и на 3,3% выше, чем в сентябре текущего года. Всего за 10 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 377 854 пассажирских и коммерческих автомобиля бренда (+33,3% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.Продажи Lada Largus после перезапуска производства показали в октябре лучший результат года. Так, за месяц пассажирских универсалов продано 2,7 тысячи, что на 47,1% больше результата сентября, продано также 907 фургонов, рост к сентябрю составил 37,8%. Lada Vesta в октябре было продано 9 тысяч. А по итогам января-октября продано 105,2 тысячи Vesta (на 214,9% больше аналогичного периода прошлого года.Продажи Lada Granta в октябре составили 19,9 тысячи автомобилей (рост 11,6% к сентябрю текущего года). По итогам января-октября было продано 175,6 тысячи Granta (рост на 1,6% год к году). Продажи Lada Niva Legend составили 5 тысяч автомобилей (на 15,6% выше, чем в сентябре текущего года). Lada Niva Travel в октябре разошлась тиражом в 4,8 тысячи авто, что на 11,7% выше сентябрьских продаж.Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал журналистам, что автопроизводитель сохраняет планы продаж автомобилей в России в 2024 году на уровне более 450 тысяч.
https://ria.ru/20240919/avtovaz-1973537793.html
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экономика, авто, россия, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada в октябре

"АвтоВАЗ": продажи автомобилей Lada в России в октябре выросли на 4,8%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России в октябре выросли на 4,8% в годовом выражении, до 42,9 тысячи единиц, а за январь-октябрь рост составил 33,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 377,9 тысячи авто, говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа".
"По итогам октября в России продано 42 875 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 4,8% выше, чем в октябре прошлого года и на 3,3% выше, чем в сентябре текущего года. Всего за 10 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 377 854 пассажирских и коммерческих автомобиля бренда (+33,3% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.
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Продажи Lada Largus после перезапуска производства показали в октябре лучший результат года. Так, за месяц пассажирских универсалов продано 2,7 тысячи, что на 47,1% больше результата сентября, продано также 907 фургонов, рост к сентябрю составил 37,8%. Lada Vesta в октябре было продано 9 тысяч. А по итогам января-октября продано 105,2 тысячи Vesta (на 214,9% больше аналогичного периода прошлого года.
Продажи Lada Granta в октябре составили 19,9 тысячи автомобилей (рост 11,6% к сентябрю текущего года). По итогам января-октября было продано 175,6 тысячи Granta (рост на 1,6% год к году). Продажи Lada Niva Legend составили 5 тысяч автомобилей (на 15,6% выше, чем в сентябре текущего года). Lada Niva Travel в октябре разошлась тиражом в 4,8 тысячи авто, что на 11,7% выше сентябрьских продаж.
Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал журналистам, что автопроизводитель сохраняет планы продаж автомобилей в России в 2024 году на уровне более 450 тысяч.
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